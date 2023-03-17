金像獎「最佳新演員」候選人拍特刊 呂爵安柳應廷周漢寧林諾造型照曝光

去年香港電影界新星湧現，Edan在喜劇《闔家辣》及劇情片《過時‧過節》的演出同獲評審肯定，獨攬兩個「最佳新演員」提名。他表示雖然在兩部電影都是演兒子角色，但性格截然不同，《闔家辣》是他初登大銀幕之作，在嘗試摸索中演出；《過時‧過節》飾演與父親鬧翻離家出走的兒子，需要演繹複雜情感，對演戲經驗尚淺的他是很大挑戰。

Jer憑《阿媽有咗第二個》角逐最佳新演員，他首次拍電影飾演認真及自我的高材生，跟本身的開心、輕鬆性格有很大的分別。

周漢寧曾接受演藝訓練，在《燈火闌珊》演製作霓虹光管學徒，欠缺家人關懷，生活窮困。他感謝張艾嘉在演技上的指導及交流，給他很大發揮空間。林諾拍攝《白日青春》時只有10歲，跟影帝黃秋生演對手戲毫不怯場，演技自然流露，去年亦憑此片獲金馬獎「最佳新演員」提名。

娛樂組