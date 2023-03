Backstreet Boys港騷送底褲

BSB香港演唱會前晚8時20分開始,5名成員全黑造型登場,並高呼「香港」炒熱氣氛。BSB獻唱3首歌曲後,Brian率先跟樂迷打招呼,稱很開心再度來港,感謝及歡迎大家捧場,笑言演唱會讓大家感覺回到10歲。Howie表示很開心可再來到香港這美麗城巿,看到台下漂亮的臉孔。Nick感謝樂迷對BSB不離不棄,大賣口乖說:「我們好愛你們,香港粉絲是全世界最好的!」

個唱歷時2小時,BSB除唱出2019年專輯《DNA》的歌曲,還獻唱《Get Down》、《Show me the meaning of being lonely》、《Shape of my Heart》、《As long as you love me》、《I will never break your heart》及《Everybody (backstreet' back)》等多首經典作。AJ和Kevin二人合唱《Passionate》時,邊唱邊換衫,還向樂迷展示底褲,又將底褲抛到台下,讓粉絲起哄。

BSB提到4月20日是成軍30周年的重要日子,直言BSB是世上唯一30年來從沒間斷活動的男團,而且今後也會繼續唱下去。個唱尾聲發生小插曲,音響突然出現問題,沒有聲音近半分鐘,但BSB仍十分鎮定繼續唱歌,獲觀眾拍掌支持。

記者:蘇珮欣