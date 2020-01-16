奧斯卡增逾200萬觀衆 近3年新高 悼念環節多甩漏捱轟 湯告魯斯缺席司儀急改台辭

第95屆奧斯卡頒獎禮由美國廣播公司（ABC）直播，昨日公布錄得平均1870萬人收看，比去年多出超過200萬，並且是美國今個季度最高收視娛樂節目；18至49歲年齡層觀衆，亦比去年上升5%，是2020年第92屆後近3年以來的最佳成績。當年由韓片《上流寄生族》橫掃最佳電影4大獎，平均2364萬觀衆，頒獎禮後數周即爆發新冠疫情。2021年的一屆，疫情持續，頒獎禮延期外，又有嚴格防疫措施，結果錄得1040萬觀衆破底。其實隨着疫情放緩，去年收視已回升，不過今年頒獎禮仍未回復疫前水平，依然是史上第3低的紀錄。

綜合《Hollywood Reporter》、《Variety》及《紐約時報》報道，雖然今年頒獎禮沒什麽新意，但也有感動時刻，而且沒再爆冷或出現暴力場面，「老老實實地照劇本走」。上屆8個技術獎不在直播時段頒發備受詬病，今年終「一視同仁」，也贏得同業掌聲。悼念過去1年逝世電影人的環節，由尊特拉華達（John Travolta）出場介紹，伴以搖滾歌手Lenny Kravitz自彈自唱《Calling All Angels》的歌聲，再配以屏幕一張張照片，但不少觀衆指出遺漏不少，包括1973年代馬龍白蘭度（Marlon Brando）讀出不領影帝獎宣言的印第安原住民「小羽毛」（Sacheen Littlefeather）、《六日狂奔七日情》安妮希芝（Anne Heche）、《雷霆救兵》湯西摩亞（Tom Sizemore）。《上流落水狗》入圍今屆角逐最佳電影等3獎，女主角莎樂比甸（Charlbi Dean）去年8月底急病猝逝，終年32歲，但悼念名單也漏了她。演出過《驚世謊言尼克遜》、《糖衣陷阱》及《盜亦有道》的資深演員保羅蘇雲也被遺漏，其女美娜蘇雲露同為演員，曾與周潤發合演《血仍未冷》，就在社交平台控訴，稱要在奧斯卡之夜懷念父親，形容保羅畢生貢獻電影，無可替代，卻受到大會無視，她因此感到震驚及難過，並點名主辦方美國影藝學院應該正確處理，「莫名其妙得難以置信，我摯愛的父親及其他離世的傑出演員被遺漏；奧斯卡忘記保羅蘇雲露，但我們決不！」

Lady Gaga忙拍戲 臨時決定出席

另一方面，湯告魯斯主演的《壯志凌雲：獨行俠》獲多項提名，卻缺席頒獎禮，有美媒指因其前妻妮歌潔曼（Nicole Kidman）擔任頒獎嘉賓，兩人離婚時相當不快，此後亦不相往來，所以選擇避席；亦有報道他當時到北極拍《職業特工隊8》。不過他缺席，成為了第三度擔任司儀基梅爾開場白的材料，「湯告魯斯與占士金馬倫沒出現，兩人堅持觀衆要入戲院看電影，他們卻不進場」。基梅爾太太兼其清談節目監製莫莉（Molly McNearney）表示，本來劇組度了很多有關湯告魯斯的笑料，後者上周還亮相基梅爾的清談節目，兩人說好再見，所以基梅爾對其缺席有點失望，因很多講辭要修改，其中本來預備了3分鐘獨白向湯致敬，表揚他拍《壯》片把觀衆重新帶回戲院，也被迫刪掉。

據報原本忙於拍《小丑Joker 2》的百變天后Lady Gaga，不會出席頒獎禮，也是舉行前兩日才落實亮相及參與演出綵排，可能也因為時間緊迫，她變成素顏便服上陣，順道向《壯志凌雲》已故導演東尼史葛（Tony Scott）致敬。