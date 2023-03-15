Tyson Yoshi否認諷周杰倫消費觀眾

年底出新碟 再考慮在港開騷

Tyson Yoshi早前公布取消7月亞博騷，被指因不想學周杰倫消費觀眾，他否認，「我不是這樣說，我只是說不想為搞而搞，有人在網上留言叫我搞Part 2，我就分享睇過（周杰倫）Part 2的感覺，不想搞喇！我知好多人只睇報道標題，被個標題吸引眼球」。他希望年底推出全新大碟後，才考慮再於香港開騷，「我想有多些新歌，而且宣傳配套做足一點，上次玩得太盡，碌晒人情卡，都不知下次用咩橋去宣傳，真係裸跑都唔掂」。他表示最近工作不斷，多得女友幫手打理自資開設的健身室，並稱對方為老闆娘。

楊洛婷在疫情放緩後工作量大增，稍後會到歐洲工作，可以趁機享受獨處，「我想順道去意大利周圍遊玩見識，但不打算購物，人大了學會慳家，之前疫情工作量大減，已經不敢亂花錢，始終家庭開支大，小朋友學費好貴」。

記者：鍾一虹