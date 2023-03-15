胡定欣盼進軍內地市場 黃宗澤王浩信贈貼士練好國語

記者：陳釗

攝影：劉永銳

Bosco、胡定欣與王浩信繼無綫劇《貓屎媽媽》後，相隔10年再合作，Bosco和定欣感覺彼此成熟了，前者稱正是這份多年友誼產生的火花，拍攝時不用特別培養感情，加上有吳卓羲和黃智雯加入，更加好玩。定欣回想首次與Bosco和吳卓羲合作是《衝上雲霄》，當時大家都一臉稚氣、不時嘻嘻哈哈，今次《廉政狙擊》劇情較嚴肅，氣場和感覺都完全不同。

談到與Bosco由《點金勝手》演夫妻，到現在演姊弟，定欣笑言「升咗呢」，收到劇本時都有問點解，但當清楚角色後，知道「姐姐」只是一個身分，姐弟間的關係才是重點；Bosco即賣口乖稱定欣是最年輕的家姐。二人在劇中關係「這麼近，那麼遠」，不能互表露心迹，表情都不能太多，也是角色最難處理之處，跟在《點》劇時合作很不同，兩人角色性格外露，還有牀戲和咀戲連場。定欣憶述當時有兩日基本上全在房拍激情戲，忍不住傻笑。王浩信對於今次合作，表示等待時間愈耐，期待就愈高，他跟Bosco和吳卓羲這對「孖寶兄弟」非常熟，所以演起兄弟來毫無違和感。

定欣投訴無份玩

《廉政狙擊》雲集多名視帝視后演員及好戲之人，未埋位會否講笑，還是勁認真鬥演技？Bosco表示眾人知道要拍沉重場口時，各人自然會「柄埋一邊」，要玩的時候當然會玩到盡。定欣投訴她最慘，「去行山、出海和落酒吧的場口全部都冇我份，只能當觀眾看大家去玩，所以智雯『承受晒』」。Bosco笑言：「得智雯一個女仔，唔整蠱佢，整蠱誰。」問到誰最百厭？他們異口同聲說是吳卓羲，Bosco笑稱對方有無限體力，拍到半夜大家都疲累時，仍在片場「𠵱哇鬼叫」。

3人劇中的角色各有發揮，定欣飾演的「屠敏」是一個復仇者，經歷坎坷悲慘童年，什麼事情都一人承受，將感受藏在心底，不顯露出來。定欣說：「首次演這類角色，演的時候無論以觀眾，還是演員角度都感到心痛，是入行以來最喜愛的角色之一。」

Bosco中暑吸氧氣

王浩信和Bosco除了應付角色因愧疚而產生的各種情緒戲外，還要兼顧不少動作戲，王浩信稱角色很沉鬱，充滿負能量，「之前的角色可能都是情緒起伏很大，但今次一直都是很dark」。他最喜歡第一集在棚架上追逐打鬥那場戲，很有滿足感，「我近年喜歡拍動作戲，也對這方面感興趣，但其實不容易，不可以說自己是動作演員，我只是一個幾喜歡拍動作戲的演員」。

Bosco稱對比王浩信，他的動作戲算少，但曾拍到中暑，拍《飛虎》系列都未試過，「當日酷熱警告，拍攝我穿西裝在街上追犯，午飯後再拍時，感覺有點暈，幸好現場有醫護人員，即刻扶我入有冷氣地方休息了幾個小時，要吸氧氣，又幫我量血壓」。

定欣讚王浩信有膽量

《廉政狙擊》在內地反應不俗，有內地網民形容定欣的演出是「圈粉之作」。問她是否想順勢打開內地市場？定欣承認如果有機會，當然想嘗試，「但知道並不易，非常欣賞王浩信的勇氣和膽量，而且要說得一口流暢國語演戲，對我來說是很大挑戰，但是期待的」。

問Bosco和王浩信有何貼士給定欣？浩信表示：「當你在那個環境下，會較易進入在地的語言狀態，除了練好國語，最好學多幾種語傍身」。Bosco也認同，當初他請老師學國語，拍攝第一套內地劇時堅持全國語，當是訓練和挑戰。

王浩信多留港陪家人

王浩信談及北漂一年比預期想像中困難，除面對離家和語言問題外，也要面對內地競爭激烈情况，「我向來都沒有把（視帝）稱號放在膊頭上，正如在美國，就算主角都一樣要面試，覺得不需要將它變成包袱，反而將集中力放在角色，希望每一次都給觀眾不同驚喜」。談到與太太陳自瑤的關係一直被外界關注，近日有指二人關係回溫，王浩信對此不多回應，但表示今年會多留香港陪伴家人，尤其是女兒。

談到好兄弟吳卓羲參加內地真人騷《披荊斬棘2》和《大灣仔的夜2》大受歡迎，Bosco透露因撞期錯過了《披》，若再有機會不抗拒參與真人騷，覺得這類節目可令自己技能解鎖，「我之前曾參與一個綜藝節目，去川藏高原，辛苦我不怕，但跟我說整個星期冇得洗澡，我開頭都想怎麼可能，之後又遇到高山反應，但沒想到一個星期過去，又捱到」。

黃宗澤/服裝：Ports V

髮型：Kel Fung @ HH salon.nail

化妝：Davina from Cyrus Lee's team

形象：Queenie Yu

王浩信/服裝：Havey Nichols

髮型：Sue Cheung

化妝：Herny Li

胡定欣/服裝：CFCL by JOYCE

髮型：Matt Chiu XENTER SALON

化妝：Cyrus Lee

形象：Queenie Yu

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