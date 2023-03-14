因傷棄芭蕾夢 港片盛世做打女躍國際舞台

睹洪金寶成龍打戲躍躍欲試

楊紫瓊自言熱愛電影，小時候會看《仙樂飄飄處處聞》等作品，曾說習舞期間修讀過戲劇，但上台念對白卻會舌頭打結，故沒想過會成為演員。她踏足香港影壇時正值港片盛世，目睹洪金寶、成龍等武打動作戲，有舞蹈根底的她躍躍欲試，從《皇家師姐》開始建立「打女」形象，並獲香港電影金像獎提名最佳新人。楊紫瓊與德寶老闆潘廸生結婚後息影，惟婚姻只維持數年，其後復出伙拍成龍主演《警察故事III超級警察》。

能文能武的楊紫瓊漸受國際影壇注意，獲邀伙拍皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）演出《新鐵金剛之明日帝國》，進軍國際。李安執導的《臥虎藏龍》亦是她演藝事業另一轉捩點，除令西方觀眾更認識她，也獲得多個最佳女主角提名，她曾在訪問表示，李安討厭別人稱呼她為特技人，「他會說：『她是演員，會特技動作只是額外優點。』」

拍《阿金》受傷沒有抱怨

許鞍華：她非常優秀 如現實女俠

楊紫瓊常為動作戲親身上陣，她於1990年代拍攝《阿金》時曾從高處墮下受傷，導演許鞍華日前接受本報訪問提到，「她從天橋一躍而下，不幸受重傷，當時仍清醒，表現鎮定，而且沒有抱怨，此事令我對她的印象變得更好，證明她非常優秀，彷彿就是現實中的女俠一樣」。許說楊紫瓊冒生命危險拍動作戲，「其實沒有必要咁搏命」。

曾與楊紫瓊合演《盜墓迷城3》和《東方三俠》的演員黃秋生得知楊紫瓊封后替她高興，形容楊對電影的熱誠和不放棄的精神，努力多年後終獲得認同和肯定，「我已在她的facebook恭喜了她」。

隨着年齡漸長，楊紫瓊不會像年輕時般「跳海跳橋跳車」，也不是每套電影都當主角，演出卻沒間斷，不論是《功夫熊貓2》和《迷你兵團2》配音，還是Marvel超級英雄片《銀河守護隊2》和《尚氣與十環幫傳奇》、愛情喜劇《舊年聖誕好戀嚟》或Netflix電影《善惡魔法學院》，都可找到她的聲音與身影。

（2023奧斯卡）