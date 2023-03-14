從師姐到女俠 楊紫瓊奧斯卡登頂 首名亞洲影后感謝港成就 《奇異女俠》掃7獎大贏家

曾住港難民營 關繼威膺最佳男配角

另外，在越南出生、曾住在香港難民營的關繼威，亦憑《奇》成為奧斯卡最佳男配角。

夢想遠大就可成真

勉女性別放棄 勿理「黃金期已過」說法

奧斯卡金像獎昨於香港時間早上舉行，楊紫瓊獲悉得獎一刻，跟坐在旁邊的伴侶Jean Todt及片中拍檔緊緊相擁。她從奧斯卡史上首名非裔影后荷爾芭莉（Halle Berry）手上接過獎座後用英語發表感言，勉勵所有見證她獲獎的「小男孩及女孩們」，一座象徵希望與可能的燈塔就在眼前，證明只要夢想遠大，就可夢想成真（dream big and dreams do come true）。60歲的她又勉勵所有女性不要放棄，毋須理會「黃金期已過」一類的說法。她特別感謝84歲的母親，「我要向媽媽致敬，向全世界的媽媽致敬，她們是真正的超級英雄。」

大馬王室首相祝賀

楊潤雄：顯港演員港電影圈實力

馬來西亞王室及首相昨在社交平台分別發文祝賀。馬來西亞最高元首阿卜杜拉及夫人在facebook表示，對楊紫瓊獲獎感到高興和自豪，指其成就助大馬在世界舞台樹立嶄新形象，證明只要有決心、高昂鬥志及刻苦努力，馬來西亞人民可在國際舞台競爭及得到成功。首相安華（Anwar Ibrahim）稱，對楊紫瓊成為首位獲封奧斯卡影后的馬來西亞籍及首位亞洲演員，感到無比自豪。

楊紫瓊1962年生於馬來西亞霹靂州怡保，1983年參加馬來西亞小姐選美奪冠，及後在香港影壇發展，1985年憑《皇家師姐》一炮而紅，成為當紅武打女星；1997年進軍荷李活演「邦女郎」，漸漸成為炙手可熱華裔女星。本港文化體育及旅遊局長楊潤雄昨午亦發稿，稱楊紫瓊曾在香港影壇發展多年，繼而進軍國際發光發亮，成就斐然，讚揚她今次獲得最高殊榮之一的奧斯卡最佳女主角獎項是實至名歸，「亦彰顯了香港演員和香港電影圈的實力」。

由楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》去年5月在港上映，電影以楊飾演的移民美國華裔中年主婦秀蓮為主軸，結合動作、冒險、喜劇、科幻等多個元素，敘述由秀蓮化身的女俠在多重宇宙挽救世界。

導演關家永為港移民 打戲致敬港產片

《奇》片與香港的連結不止楊紫瓊，該片監製王慶及導演之一關家永（Daniel Kwan）同為華裔，關家永是香港移民，父親是港人、母親為台灣人，他在麻省出生及成長，對香港非常熟悉，在電影有不少向港產片致敬元素，其中一幕「腰包大戰」就模仿李小龍的「雙截棍」，以腰包上演一場打鬥戲。另外，片中飾演公公的九旬華裔演員吳漢章，其父母也是香港移民，據外媒報道，生於美國的吳漢章5歲時曾隨父母回港居住，至10歲時返回美國。

明報記者

（2023奧斯卡）