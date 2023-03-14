39歲黃又南恨結婚生仔 向人母余香凝取湊仔經

思想傳統 不會閃婚

39歲又南目前單身，自爆心急結婚生仔，「25、26歲時，曾經想像30歲前結婚生兩個小孩，經理人都好鼓勵，但現在差不多40歲，還未有女朋友，識女仔好難，要講緣分。拍這套戲見到有幕後人員認識對象7日便結婚，很替他們開心。我思想比較傳統，自覺不會閃婚，要了解清楚對方，其實我要求不高，外表正正常常，最緊要孝順」。余香凝答應若身邊有適合人選，會介紹給又南。

余香凝牀戰又南唔尷尬

余香凝戲中大玩制服誘惑，著空姐服飾與老公增添情趣，她透露兒時幻想長大後任職空姐，拍戲可一償心願，非常開心，拍了好多照片留念，「這個造型是全片最靚，其他面貌都好猙獰，講我要推死屍，要好用力。這部戲拍攝時間長，但題材好玩」。她稱跟又南拍牀上戲並不尷尬，但有點壓力，「毛姐（毛舜筠）話靠我們這場戲帶喜感，我都驚做得不好，好彩我們開工十幾日才拍，已有默契」。又南回想赤膊上陣，笠住被單在牀上做出好多動作，有點尷尬，「我好大汗，好驚汗水滴落余香凝身上，好彩沒有整濕她」。

又南買樓花 蝕錢離場

戲中個個業主怕居所跌價，又南自爆投資好渣，曾經與家人合資買樓花，結果損手離場，留下陰影，「我買樓冇運，曾經與家人買了間屋，原本畀家姐結婚住，點知當時樓巿好差，供樓一年決定放盤，賣出時倒蝕20萬，若遲半年放盤，就可以賺400萬，真係揼心」。

又南呻香港樓價好貴，曾經覺得買樓夢愈來愈遠，直至疫下樓市有下調迹象，心思思想再「上車」，「不過跟經理人傾過，覺得市場有不確定因素，現在都是攞住現金在手比較穩陣」。29歲的余香凝想在35歲前買樓送給母親，「希望媽媽住近我多一點，可以多跟孫女玩，若35歲未成功，順延計劃到40歲，買樓這件事在香港實在太難」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵