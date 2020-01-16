So Ching開騷 阿Mo鼓勵「一定得」 Winka：COLLAR演唱會見

So Ching與Winka出場先合唱林家謙的《神奇的糊塗魔藥》，未知是否因心情太緊張，Winka唱至尾段「甩嘴」唱不下去，手按心口一臉尷尬；相對So Ching表現較淡定，停頓一會後代隊友繼續唱，唱畢兩人擁抱互相鼓勵。之後兩人輪流獨唱，除翻唱其他歌手的經典歌外，Winka演繹自己作品《無名》及《一手造成》未再失準。狀態大勇的So Ching深情演繹英文歌《Get Lost》，又挑戰飈高音唱MC（張天賦）的《小心地滑》，再與舞蹈員載歌載舞，獲台下歡呼聲與掌聲鼓勵。

Winka為演出失準解畫

為專心唱歌，兩人未有分享心底話，直至完場前唱畢COLLAR歌曲《The Bright Side》，Winka望見熒幕播出粉絲應援團的相片，便為演出失準解畫，「唱第一首歌時，當望到他們，我就搞唔掂」。她與So Ching即場抽出數名粉絲送禮物及影合照，之後兩人揮手道別便返回後台，全場粉絲即高叫encore，她們再度出場，稱沒預料要encore，清唱G.E.M.（鄧紫棋）的《Where did you go》，然後搞笑說：「you guys should go home。」接着Winka稱要轉達經理人戴穎的話，「COLLAR演唱會見」，向粉絲預告開騷。最後兩人清唱幾句團歌《Call My Name !》，觀眾才肯離場。

完騷後受訪，Winka表示演出未夠好，自評60分。So Ching自評50分，稱有些歌的發揮，綵排比正式演出好。她自爆唱《當我迷失時聽著的歌》差點甩嘴，可能因首歌講家人，她的父母及婆婆都有來捧場，要避開他們眼神才能唱。

問到COLLAR何時開騷？Winka盼今年底成事，「我不敢講是否已準備好，只會盡力而為」。So Ching認為凡事都要循序漸進，「每個時間、地點和要做的事，都有不同進展，需要時間慢慢來。我不想逼自己做未預備好或不太鍾意做的事，否則就會做不好」。她透露男友阿Mo知她有演出，有給與鼓勵，叫她「加油」及「你一定得」。

So Ching親自培訓看護

有指阿Mo每日接受6種不同治療，問目前康復進展如何？So Ching表示同代禱信所講差不多，一步步慢慢地習慣治療中，要給他時間。問到阿Mo家人是否想聘專業看護？So Ching稱仍了解中，「要找看護和工人並不容易，即使請到人，我都需要長時間培訓看護和工人，讓他們慢慢熟習，才可安心交給他們照顧」。

記者：林蘊兒