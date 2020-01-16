《鯨》班頓費沙扮600磅肥佬稱帝 大贏家《奇異女俠》導演拍檔得獎 史上第3次 珍美奪女配青出於藍

現年54歲的《鯨》班頓費沙，祖籍加拿大，擊敗《貓王》奧斯汀畢拿（Austin Butler）、《伊尼舍林的女妖》哥連費路（Colin Farrell）、《日麗追憶》（Aftersun）保羅麥斯卡（Paul Mescal）及《倫敦生之慾》（Living）標尼爾（Bill Nighy），首次提名即贏得最佳男主角，他先跟身旁女友Jeanne Moore咀嘴，然後上台領獎；由於情緒激動，班頓強忍淚水才說：「入行30年，一切來得不易，只想跟大家說聲多謝……感激導演戴倫阿羅諾夫斯基（Darren Aronofsky）送我一條創意生命線，並把我牽引到《鯨》這艘好船上。」

傷患離婚喪母被性騷擾 陷事業低潮

改編自同名舞台劇的《鯨》，故事講述班頓費沙飾演英文老師，為了同志戀人而拋妻棄女，當戀人逝世，開始暴飲暴食，掩飾傷痛內疚，變成600磅肥佬，並在人生最後歲月，嘗試與《怪奇物語》女星莎迪星克（Sadie Sink）扮演的17歲女兒修補關係。

班頓費沙1990年代加入影壇，拍過《盜墓迷城》系列等賣座片，近10年鮮有亮相公眾面前，據報過往拍動作片留下不少傷患，經歷多次手術；與前妻艾芙頓史密夫（Afton Smith）離婚的高昂訴訟與贍養費，加上母親離世，以及跟舉辦金球獎的荷李活記者協會前主席Philip Berk的性騷擾糾紛等，都讓他陷於抑鬱，最後選擇遠離公眾視線；也有另一說法，班頓指控Berk性騷擾後，演出機會大為減少。

《鯨》帶挈班頓費沙稱帝外，該片同時獲頒最佳化妝及髮型；戲中班頓透過特技化妝，扮成失戀後暴肥600磅的超級大肥佬，成為荷李活熱話。

導演自稱愛變裝贏掌聲

《奇異女俠玩救宇宙》早前獲頒美國演員（SAG）、導演（DGA）、編劇（WGA）及製片人（PGA）四大公會獎，成為繼《Argo救參任務》、《二百萬奪命奇案》、《一百萬零一夜》及《美麗有罪》後，史上第5個大滿貫得主，亦如前4部作品一樣，順利捧走奧斯卡最佳電影殊榮。監製王慶（Jonathan Wang）代表上台領獎，先把得獎榮耀歸於亡父：「他跟大部分移民父母一樣，英年早逝，但他會為我驕傲，因為我把他教導的東西，例如『人人平等』概念，透過本片傳遞出去。」

關家永與丹尼爾施奈特憑《奇異女俠玩救宇宙》獲頒最佳導演及原創劇本獎，成為繼《夢斷城西》謝洛米羅賓斯（Jerome Robbins）和羅拔淮斯（Robert Wise），以及《二百萬奪命奇案》的高安兄弟（Joel And Ethan Coen）後，史上第3對拍檔贏得金像導演。丹尼爾感謝父母支持和寬容，「他們從不壓抑我的創意，讓我拍攝一些令人不安的恐怖片，或者變態的喜劇，就連童年時的變裝打扮亦不加阻止，因為此舉絕不妨礙他人」。有關言論似是回應早前田納西州通過法案，以保護兒童為名，限制性小眾（LGBTQ）和變裝人士的權益為實，獲得台下嘉賓報以熱烈掌聲。

珍美父母曾獲奧斯卡提名

繼上月揚威SAG後，現年64歲珍美李寇蒂斯再下一城，首度提名奧斯卡即擊敗同片拍檔許瑋倫、《黑豹2：瓦干達萬歲》安芝娜貝茜（Angela Bassett）、《鯨》周洪及《伊尼舍林的女妖》嘉莉干頓（Kerry Condon），獲頒最佳女配角。她笑說已答應奧斯卡主辦方美國影藝學院主席楊燕子要求，會在45秒鐘內完成致謝辭，因此愈說愈快：「我要多謝丈夫和女兒，還有姊姊嘉莉（Kelly Curtis）……我看似獨自上台，其實代表數百人領獎，這些電影人一直支持我在過去多年的演出，理應大家一起得獎。」

珍美李是荷李活著名「星二代」，父親東尼寇蒂斯1959年憑《逃獄驚魂》提名奧斯卡最佳男主角，媽媽珍納李亦不遑多讓，1961年以希治閣（Alfred Hitchcock）名作《觸目驚心》角逐金像女配角，可惜雙雙落敗；女承母業的珍美李憑恐怖片系列《月光光心慌慌》成名，出道45年終憑《奇異女俠玩救宇宙》扮演稅局職員「奪金」，可謂青出於藍，難怪她致謝時忍不住興奮大叫：「父母只是入圍，而我剛剛得獎。」

（2023奧斯卡）