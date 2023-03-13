阿部寬獲卓越大獎嚇一跳 任時完開心成Do姐No.3

朴海日：深受洪金寶作品影響

韓國影帝朴海日憑《分手的決心》角逐「最佳男主角」，開心及榮幸參與，特別想見獲「終身成就獎」的洪金寶，親自祝賀。他表示深受洪金寶的作品影響，看過對方多部電影，特別印象深刻是《五福星》系列，感受到對方澎湃的力量。

阿部寬獲頒「卓越亞洲電影人大獎」，他稱嚇了一跳及有少少一頭霧水。他23年前曾參演港片《東京攻略》，大讚梁朝偉（偉仔）是好演員，有機會都想再拍香港電影。

盧卡斯巴禾期待與偉仔交流

任時完接受鄭裕玲（Do姐）電台節目訪問後，成為Do姐社交網第3個追蹤的男星，他開心舉起3隻手指說「I am No.3」，非常自豪，想有機會合作演喜劇。劇集《艾蜜莉在巴黎》法國男星盧卡斯巴禾視偉仔、張曼玉為偶像，期待與偉仔見面及交流。

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