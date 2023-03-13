《亞洲電影大獎》湯唯大熱封后 梁朝偉稱帝感驚訝 無準備謝辭

攝影︰鍾偉茵、劉永銳

劉嘉玲擔任最佳男主角頒獎嘉賓，當打開信封揭曉時大叫一聲，說︰「Oh My God，這個名好難讀。」隨即宣布得獎者是老公梁朝偉（偉仔）。在台下的偉仔聞言大感驚訝說︰「唔係呀！」之後上台從太太手中接過獎座，偉仔呼一口氣說︰「我沒想過會得到這個獎，因為入圍幾部電影，都是我很欣賞的男演員，所以沒準備致謝辭，只識講多謝大家。」然後高舉獎項鞠躬。

杜琪峯拍片讚偉仔香港No.1演員

偉仔領「亞洲電影貢獻榮譽大獎」時，熒幕播出杜琪峯等導演講述與偉仔合作感受，杜琪峯說︰「很多人話偉仔不睬人，其實他在了解和醞釀角色，跟他合作，令我了解什麼叫演員，他40年的經歷，是香港No.1演員。」

偉仔受訪時承認，在嘉玲宣布得獎一刻未準備好，「我沒想過贏，聽到很驚訝，希望在after party有機會跟影帝候選者交流」。從太太手中拿得此獎，是否特別感動？他說︰「腦裏空白了很久，好激動。（未來會否多拍電影？）我一直想與不同地方團隊合作，希望有新刺激、新火花。」偉仔表示代表《風再起時》得獎很開心，會致電翁子光報喜。

奪最佳新演員 麥沛東要頂起頭家

麥沛東憑《正義迴廊》奪最佳新演員，他哽咽說︰「其實我沒想過得獎，因對手都演得好好。多謝監製翁子光，這角色原本不是由我演，多謝他和導演，他們無睇過我任何作品，但選擇我做這個背景很複雜的角色，是很勇敢。亦多謝推薦我演這角色的拍檔楊偉倫，證明他眼光好好。」接着他多謝太太與父母，稱疫情下沒有工作時，太太跟他說︰「你無工作，我有份全職，我頂。」他希望日後由自己頂晒。日本演員宮澤冰魚憑《Egoist》獲最佳男配角，他在台上說感言時，台下的片中拍檔鈴木亮平感動落淚。

洪金寶獲終身成就獎 被太太點醒

受紀錄片《給十九歲的我》風波纏繞的導演張婉婷在頒獎禮現身，面帶笑容頒獎給「終身成就獎」得主洪金寶。洪金寶上台領獎時全場起立拍掌，太太高麗虹用手機拍攝，其間感動眼濕濕，洪金寶說︰「本來我好平靜，但這一刻我忽然想喊。在這3年疫情，我們的電影圈、動作電影都好靜，什麼都做不到，我每日就是買餸、煮飯、食飯，所有電影好似跟我沒有關係，但忽然大會說頒這個獎給我，好驚喜、好高興。」他笑說一身隆重服裝，曾想留待攞影帝才穿，「太太說我是傻佬，終身成就獎要幾十年才有機會攞，分量重過最佳男主角」。他恭喜《毒舌大狀》破香港電影最高票房紀錄，笑言下個目標拍《毒舌特工爺爺》。

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