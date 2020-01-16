ITZY首度香港開騷 萬人捧場

ITZY共5名成員，禮志、Lia、留真、彩領及有娜前晚穿上鑲滿鑽飾的白色衫登場，大騷修長美腿；ITZY用英語高呼「香港準備好未？」之後唱出《In the morning》，全場粉絲尖叫。演唱3首歌曲後，成員逐一用廣東話自我介紹，禮志表示好掛住大家，知道香港樂迷久等了，她們亦等這機會很久，又用廣東話說「多謝晒」，粉絲即時起哄。彩領日前在記者會讚香港粉絲「世一」，前晚亦多次照辦煮碗。留真用廣東話說「我愛你」，卻變成「呀愛你」，粉絲照樣收貨。

個人演出唱別人的歌

演出逾兩個半小時，ITZY大唱《Dalla Dalla》、《Sneakers》及《Cheshire》等人氣歌曲。個人表演環節，留真翻唱Doja Cat的《Boss Bitch》，有娜以Conan Gray的《Maniac》上陣，Lia則選唱Taylor Swift《Red》、彩領選唱Ariana Grande《bloodline》，禮志則獻唱Dua Lipa的《hotter than the hell》，表演風格各有不同。有娜踩着單車演出，粉絲大讚可愛；彩領則加插「枱上舞」，展現性感一面。有娜稱踩單車去到台邊聽到台下歡呼聲，有點不知所措。

ITZY於尾聲表示不捨，又謂看不清楚後排觀眾感到可惜，笑言應長高一點。禮志大賣口乖指香港粉絲拿着應援燈的場面，比維港夜景更美麗。安歌環節，大會播出ITZY跳舞片段，邀粉絲一齊跳，炒熱現場氣氛。ITZY之後現身唱出《MIDZY》，將歌詞改成普通話，彩領說：「將我們的心聲放入歌詞，相信大家會鍾意。」最後有娜高呼「真係真係愛你哋」。Lia表示在港逗留數天，完全感受到大家對她們的愛，十分感動。禮志承諾會再來港，與粉絲約定再相見，再次以廣東話高呼「Midzy（粉絲暱稱）係我嘅」。

記者：蘇珮欣