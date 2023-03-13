影視展今揭幕 何超儀推港產動畫 古天樂重槌發布10片

娛樂組

「天下一」公布推出《誰變走了大佛》外，還有古天樂、游學修主演《送院途中》、雙影帝古天樂與林家棟《惡行之外》。爾冬陞監製，林保怡與余香凝主演的《白日之下》改編自真實事件，呈現殘疾院舍真相；另外還有謝安琪與唐詩詠《卧底的退隱生活》、《死屍死時四十四》、《曾經擁有》，《我們的十八歲》、《把幸福拉近一點》與《尋秦記》等。

被《誰》片劇本感動

古天樂跟葉偉信繼5年前《殺破狼．貪狼》再合作，「事隔五5年再次同葉偉信合作，不一樣的題材，一樣的默契。《誰變走了大佛》的劇本，可算是我從影而來，其中一部最叫我感動的，完成拍攝後，我非常期待」。

導演兼編劇葉偉信透露30年前看過魔術師變走自由神像表演，當時就想如果拍一部戲，要變走什麼才有象徵意義，最後想到大佛，由大佛開始想到另一個故事，並稱故事是關於怎樣釋懷、放下，如佛學說的「應無所住而生其心」，不為一念頭執著，緊抓不放。

《全力屍殺》打頭陣

何超儀與老公陳子聰創立852電影公司至今15年，2016年《全力扣殺》原班人馬拍攝的《全力屍殺》打頭陣，郭子健執導兼編劇全新故事，是集勵志、動作、喪屍、黑色幽默的喜劇。

還有兩部港產動畫電影，分別是冒險題材的奇幻片《山海幻戰》與未來機械人與外星人衝突的《宇宙大糧倉》；以及何超儀主演的《美鳳》，以末世核災難做背景，講述一個女人為尋找女兒，對抗變種人的故事。