亞博騷DaBaby派現金 Tyson Yoshi除衫騷肌 聲帶發炎痊癒 MC高呼：我返來了

記者:林蘊兒

攝影:劉永銳

穿銀色外套配黑色褲的Tyson Yoshi打頭陣出場,先獻唱新歌《Optimistic》,唱完即脫去外套露招牌麒麟臂。台下有粉絲不停大叫除衫,他回應:「等陣先。」續唱《if i die tonight》及《i don't smoke & i don't drink》等歌曲。

向來壞孩子形象的Tyson Yoshi,夾雜粗口跟現場觀眾說:「有無朋友講啲好地獄嘅笑話,又唔知笑唔笑好,但笑就地獄見,如果大家都落地獄,咁天堂咪好悶?」然後唱新歌《See You in Hell》。Tyson Yoshi愈唱愈high,最後連背心都除掉,赤膊演繹《In My Dream》,台下觀眾瘋狂尖叫,最後他獻唱《Christy》作結。

周湯豪high爆走入觀眾席獻唱

出道12年的台灣歌手周湯豪用英語及國語自我介紹,「我是周湯豪,好開心第一次來港演出,如果不認識我,請上音樂平台聽聽我的歌,或者到社交網關注我,相信會交到好多新朋友。疫情過去,祝大家身體健康」。

周湯豪表示去年11月在台北小巨蛋完成演唱會,今年6月會到高雄開騷,希望下次可來港開個唱。他唱至中段興奮落台,並走到最前排企位觀眾席唱歌,跟熱情粉絲握手,唱完返回台上用手機拍照,然後說:「Hong Kong Crazy。」

邀生日觀眾上台玩「123木頭人」

饒舌歌手DaBaby由4名性感女郎伴舞出場,以強勁音樂震撼舞台。他唱完第一首歌突然落台走入台側的觀眾席,跟觀眾近距離接觸及合照,又叫觀眾除口罩,齊亮起手機燈照耀「美麗香港」。之後DaBaby邀在場生日的觀眾上台玩《魷魚遊戲》的「123木頭人」,勝出者獲贈數百元現金,大搞氣氛。唱至尾聲,DaBaby再次走落觀眾席,先除去身上球衣,再扯爛打底背心拋向觀眾,半裸的他繞場一周,又跟觀眾擊掌,之後才返回台上唱歌。

MC:他們來硬我來軟

MC壓軸出場,全場樂迷起哄。他唱完《Loser》說:「我在後台好緊張,之前出場的歌手好爆,若我不爆點算!今晚有4個bad boy,他們來硬我來軟,遺憾我沒有歌可以炸爆全場,唯有盡量用bad boy元素唱。」隨即演繹英文歌《How Many Times》。

出名靚聲的MC自爆有定期檢查聲帶,去年11月見醫生,發現聲帶發炎及充血。完成今年1月紅館演唱會後再去檢查,原本擔心會有事或影響唱歌,慶幸已痊癒沒大礙,終放下心頭大石,更高呼:「我返來了。」台下粉絲鼓掌支持,音樂會於晚上近12時結束。

