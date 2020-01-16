亞博騷DaBaby派現金 Tyson Yoshi除衫騷肌 聲帶發炎痊癒 MC高呼：我返來了

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

穿銀色外套配黑色褲的Tyson Yoshi打頭陣出場，先獻唱新歌《Optimistic》，唱完即脫去外套露招牌麒麟臂。台下有粉絲不停大叫除衫，他回應：「等陣先。」續唱《if i die tonight》及《i don't smoke & i don't drink》等歌曲。

向來壞孩子形象的Tyson Yoshi，夾雜粗口跟現場觀眾說：「有無朋友講啲好地獄嘅笑話，又唔知笑唔笑好，但笑就地獄見，如果大家都落地獄，咁天堂咪好悶？」然後唱新歌《See You in Hell》。Tyson Yoshi愈唱愈high，最後連背心都除掉，赤膊演繹《In My Dream》，台下觀眾瘋狂尖叫，最後他獻唱《Christy》作結。

周湯豪high爆走入觀眾席獻唱

出道12年的台灣歌手周湯豪用英語及國語自我介紹，「我是周湯豪，好開心第一次來港演出，如果不認識我，請上音樂平台聽聽我的歌，或者到社交網關注我，相信會交到好多新朋友。疫情過去，祝大家身體健康」。

周湯豪表示去年11月在台北小巨蛋完成演唱會，今年6月會到高雄開騷，希望下次可來港開個唱。他唱至中段興奮落台，並走到最前排企位觀眾席唱歌，跟熱情粉絲握手，唱完返回台上用手機拍照，然後說：「Hong Kong Crazy。」

邀生日觀眾上台玩「123木頭人」

饒舌歌手DaBaby由4名性感女郎伴舞出場，以強勁音樂震撼舞台。他唱完第一首歌突然落台走入台側的觀眾席，跟觀眾近距離接觸及合照，又叫觀眾除口罩，齊亮起手機燈照耀「美麗香港」。之後DaBaby邀在場生日的觀眾上台玩《魷魚遊戲》的「123木頭人」，勝出者獲贈數百元現金，大搞氣氛。唱至尾聲，DaBaby再次走落觀眾席，先除去身上球衣，再扯爛打底背心拋向觀眾，半裸的他繞場一周，又跟觀眾擊掌，之後才返回台上唱歌。

MC：他們來硬我來軟

MC壓軸出場，全場樂迷起哄。他唱完《Loser》說：「我在後台好緊張，之前出場的歌手好爆，若我不爆點算！今晚有4個bad boy，他們來硬我來軟，遺憾我沒有歌可以炸爆全場，唯有盡量用bad boy元素唱。」隨即演繹英文歌《How Many Times》。

出名靚聲的MC自爆有定期檢查聲帶，去年11月見醫生，發現聲帶發炎及充血。完成今年1月紅館演唱會後再去檢查，原本擔心會有事或影響唱歌，慶幸已痊癒沒大礙，終放下心頭大石，更高呼：「我返來了。」台下粉絲鼓掌支持，音樂會於晚上近12時結束。

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