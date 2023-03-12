【開箱】續談《模範的士2》 藉真實案件 諷韓司法漏洞

主角cosplay過足戲癮

此劇最大看點是李帝勳主導的地下組織以惡制惡，以及向加害者復仇的情節。今季內容參考不少真實罪案，藉此諷刺韓國司法制度漏洞。除了上文提及的「KK園區」販賣人口外，還有轟動韓國的「N號房」事件、鄉村老人詐騙案，以及兒童禁錮案等。第3及第4集描述詐騙集團在鄉村小區，假裝關心獨居老人，其實要偷取他們的個人資料申請信用卡、借貸或購買虛擬貨幣，使老人背負巨債。《模範的士2》主線是越南犯罪組織其中一員是韓國警察，金道奇追捕對方期間，神秘人把警員滅口，往後劇情將逐一揭開該犯罪組識的幕後黑手真面目。

李帝勳、表藝珍及金義聖經過首季合作，今季默契更佳，表現自然投入。李帝勳替受害者報仇，每次均偽裝潛入敵方，找機會把罪犯一網打盡。李帝勳造型多變，而且表情搞笑，首5集已扮過職場新人、鄉村汽車維修員及新婚人夫等，讓他過足戲癮。