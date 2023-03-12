《那個男人》8獎大贏家 妻夫木聰稱帝

【明報專訊】有「日本奧斯卡」之稱的第46屆日本電影學院獎前日在東京舉行頒獎禮，《她和他的戀愛花期》上屆影后有村架純伙拍名嘴羽鳥慎一擔任司儀。《愚行錄》石川慶執導的《那個男人》奪最佳電影、導演、劇本、男主角、男女配角共8獎成為大贏家。《那個男人》講述律師受女子所託，調查其夫離奇身亡及真正身分。扮演律師的妻夫木聰相隔12年再封影帝，致辭時表示沒想過會得獎，「12年前獲獎未能親身到場，今次終可上台領獎，很高興」。他直言非常喜歡日本電影，今後會繼續盡力振興影壇，盼繼續與大家合作。妻夫木聰表示與石川慶自《愚行錄》開始合作，見對方贏得最佳導演獎，感動得流下男兒淚。憑《那》片捧走最佳女配角的安藤櫻亦落淚，稱拍攝期間兼顧湊女，壓力甚大，曾考慮退出演藝界，如今覺得一切也值得，且仍熱愛拍戲；坐在台下的安藤櫻丈夫柄本佑聞言即鼓掌支持太太。