初入行被彈演技無進步 獲李安肯定演員身分

1997年《新鐵金剛之明日帝國》是楊紫瓊首次踏足國際影壇之作，她向導演羅渣史博狄士活（Roger Spottiswoode）表示，能應付任何動作鏡頭，怎料對方告訴她，「你在這裏不是因為你能做特技動作，事實上無須你應付很多動作鏡頭，我們沒給這投保，而且可以找替身代勞，但我們不能找替身代你演戲」。楊紫瓊稱還因這段對話，讓她重拾自信，把之前德寶電影向外宣稱她姓Kahn改回Yeoh，從此面向國際楊紫瓊就是Michelle Yeoh。

Deadline的訪問形容2000年《臥虎藏龍》是楊紫瓊的畢業作，除了武打戲，也開始研究角色及對手戲分，還提到李安對她的維護，「李安討厭別人說我是特技人，他會說：『她是演員，會特技動作只是額外優點。』」

《奇異女俠玩救宇宙》原屬意成龍主演，他推辭後，改以楊紫瓊為主角，並用Michelle命名角色，遭楊紫瓊拒絕，「我逼他們（導演關家永及丹尼爾施奈特）改名，我不是洗衣店老闆，而且亞裔移民婦女以前都沒有發聲機會，你在超市遇到她們甚至不會望兩眼；她們很平凡，但可以讓她們變得不凡」。

勁敵姬蒂 或重複雙影后賽果

楊紫瓊爭奪奧斯卡影后的對手包括《Tar》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、《金髮夢露》安娜艾瑪絲（Ana de Armas）、《To Leslie》安哲雅麗絲布洛（Andrea Riseborough）及《法貝曼：造夢大師》米雪威廉絲（Michelle Williams）；又以姬蒂為頭號勁敵，雖然楊紫瓊日前在社交媒體轉載文章，批評奧斯卡賽果「太白」，由於內文涉及姬蒂，恐觸犯賽規。兩人在頒獎禮季節開展已互有輸贏，姬蒂先後成為金球獎、影評人選擇獎及「英國奧斯卡」BAFTA影后，楊紫瓊則包辦金球、演員公會及獨立精神獎最佳女主角殊榮。奧斯卡史上有平分獎項歷史，1969年第41屆，《妙女郎》巴巴拉史翠珊（Barbra Streisand）與《冬獅》嘉芙蓮協賓（Katharine Hepburn），就票數相同而雙雙封后。