陳百強逝世30周年 張敬軒難忘偶像金曲

視Danny為偶像的張敬軒（軒仔）因工作未能現身，現場播出他拍的短片；軒仔表示喜歡偶像多首作品，特別每次經過港鐵站就記起《幾分鐘的約會》，讚Danny的音樂影響深遠、無處不在，「除聽他的歌，還很欣賞他的氣質，聽前輩講，Danny生前喜歡買家俬及靚的東西，可見他的生活品味。相信就算經歷幾多個年代，大家仍記得Danny的音樂」。

賈思樂：Danny生前好玩得

賈思樂表示首次參與Danny的紀念活動，回想當年與Danny差不多同期出道，曾一起為《港姐》決賽擔任表演嘉賓，最深刻一次是邀請Danny任節目《樂在其中》嘉賓，發覺外表斯文的Danny原來好玩得，「記得當年去的士高玩，Danny一到場就即刻跳舞，完全不理其他人眼光，表演慾強，亦欣賞他的衣著品味」。賈思樂計劃明年於文化中心開演唱會，他事事要求完美和靚，但現在找贊助商較難，隨時要自掏腰包補貼。

記者：林蘊兒