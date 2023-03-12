完成新劇辦婚禮 馬國明提早叫湯洛雯做老婆

馬國明被監製文偉鴻讚是被天然呆耽誤的型男，他亦自覺劇中有型，稱多年沒聯絡的朋友也傳短訊讚他。馬國明透露未婚妻湯洛雯每晚都陪他追劇，他冧爆說：「她說難得見到老公咁有型。因我平時在屋企穿著好求其，現在看電視可滿足她。（已叫老公？）有時在屋企都叫她做老婆。」他要為新劇《News新聞女王》開工，婚期要待拍完該劇後，「憧憬與阿湯組織家庭，但因拍過太多結婚戲，沒有特別想要的模式，知女仔有自己想要的婚禮，等阿湯安排，會盡力配合」。

談到陳展鵬客串《隱形戰隊》，特意還人情給他。馬國明表示陳展鵬在無綫首部擔正的劇集《真相》，他客串幾集，沒想到對方一直記住，很欣賞陳展鵬的演技。他透露對方的角色很特別，出場會令觀眾嘩一聲。

劉佩玥劉穎鏇預告性感升級

劉佩玥與劉穎鏇齊騷腿現身，她們開心演出獲正面評價。日前播出一集，劉佩玥跳落容天佑「重要部位」一幕，她指雖然情節看似有趣，但拍攝時好緊張，因對方沒攝保護墊，稍有不慎會出大意外，幸有驚無險。她自嘲非特別靈活的人，多謝對方信任。她指劉穎鏇日前穿比堅尼上水一幕令網民「暴動」，覺得對方好犀利，幾秒鏡頭背後花了半年苦功，每日只吃雞胸肉和不停做運動。

劉穎鏇對於被讚「最強body 2.0」，承認當時的身形比《超能使者》時更弗。兩人預告稍後的劇情不會令大家失望，若十級為滿分，現在的性感程度只得三四級。

記者：陳釗