勇敢走出舒適圈全力打拼 李幸倪向天后進發 讓粉絲驕傲

李幸倪（Gin Lee）獲英皇娛樂重視，目標今年推出4至5首歌，年底或明年初開騷，場地直指紅館，她說：「是我向公司提出的，因很多粉絲期待已久，上次開騷是2018年，原本去年有機會開，但最終未能做到，我覺得要給粉絲一個騷，公司也說無問題，會努力爭取檔期。」

經歷掙扎質疑害怕

談到當初選擇離巢環球唱片，捨棄「一姐」稱號，轉投英皇要重新開始？Gin Lee表示並非容易的決定，當中經歷很多掙扎、質疑及害怕，但覺得趁還有勇氣，應該勇敢走出舒適圈，尋找新的突破超越自己，「當時感覺需要新的衝擊和火花，不可留在舒適的環境中」。

轉投英皇脫胎換骨

Gin Lee表示英皇非常有誠意，除了滿意「轉會費」，還有各方面配套和資源，令她可安心發展事業。不少人覺得Gin Lee轉投新公司後開朗不少，跟環球時期的她截然不同，像脫胎換骨。她表示跟不同拍檔工作，當然會有新衝擊及新火花，加上自己調整心態，感覺如展開一段新旅程，心情非常興奮，「最重要是新公司給我很多信心和安心，他們經常提我放鬆點，多點表達意見及做回自己。以前可能怕講錯說話，處事小心，反而框死自己，其實我是個幾搞笑的人，開始找到安全感，可以多點做回自己」。

Gin Lee唱功毋庸置疑，對於被封為「天后接班人」？她稱會努力，無論形象、性格、心態調整及音樂上都不斷鞭策自己，希望做到更好，令大家覺得「Gin Lee都唔係咁悶啫」。會否視同門大師姐容祖兒為目標，贏盡所有女歌手獎？Gin Lee說：「如果可以當然好啦！但覺得獎項的深層意義，不是自己的榮譽，而是對整個團隊的肯定，以及對粉絲一個交代，我希望有好成績給跟隨我多年的粉絲看到，讓他們因我覺得驕傲。」Gin Lee未曾跟容祖兒合作過，「如果有機會當然想，無論任何形式都可以」。

有機會想做搞笑打女

除唱歌外，是否想嘗試拍戲？Gin Lee笑稱遲一點會想，今年會將大部分時間投放在音樂上，「如有機會，我想做個喜劇武打明星，有得搞笑又有得打，我小時候學過跆拳道，身手都可以」。強勢加盟可擔心招人眼紅？她自覺最緊要做好自己，會欣賞其他歌手的新歌及MV，從而學習別人好的地方。

頭炮《Dum Dum》反應不錯，第二首新歌《單戀這件小事》亦面世，Gin Lee承認有點壓力，因今年定下目標，希望每次出歌都可以帶給觀眾驚喜，故不斷跟製作人反覆去傾，今次的新歌是R&B曲風及帶點復古味道，講述小時候為了喜歡的人，可以奮不顧身去愛，甚至為對方做些很傻豬的事。她笑說現實中，小時候很單純地去喜歡一個人，但出來工作後，就未必有那麼多時間和精力，無論對方是否喜歡自己都無所謂，「首歌的demo叫《New Me》，我們希望帶出信息，就是你喜歡一個人時，從中發掘新的或更好的自己」。

為工作與感情可豁出去

問她小時候可曾為喜歡的對象做過傻豬的事？Gin Lee笑稱大學時期，試過喜歡一個很有才華的師兄，她匿名送小禮物，期待看到對方收到的反應，現在回想覺得好無聊，雖然最後沒有一起，但很享受喜歡對方的感覺。至於跟現時的男友，Gin Lee甜笑稱是兩情相悅，可以為對方奮不顧身，「我的性格是可以豁出去，無論是工作還是感情，只要我決定的事，會奮不顧身去做，小事如煲劇，我都是要一氣呵成睇晒」。

化妝：NatalieSoo@ndnco

髮型：EveChiu@w work shop

服裝：CHLOE（襯衣及半截裙）

場地：The Crown（英皇駿景酒店）

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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