自封「百變Sing君」 Jer樂做隊友心靈治療師

目標出唱碟開個人音樂會

提到MIRROR副隊長江生（AK）為專注演戲暫不出個人單曲，Jer表示清楚自己主力是音樂，未來目標是出唱碟及開個人音樂會，至於其他工作，有信心可施展分身術兼顧，「我以音樂為主外，不過演戲也鍾意，好開心獲提名角逐香港電影金像獎『最佳新演員』，像注入一支強心針。歡迎找我拍劇和電影，可能我性格比較貪玩」。

早前MIRROR齊人出席活動，有腳傷及要面對負評的姜濤初時表現拘謹，當時Jer逗姜濤放鬆心情笑，被封隊友間的「心靈雞湯」，他欣然接受。Jer表示理解隊友在某些場合可能特別緊張，於是傾偈𧨾對方開心，「做這行壓力好大，給自己太多壓力反而影響表演，變惡性循環，開心輕鬆去做反而更好。好多心理、情緒及身體毛病，都來自不開心，我不介意帶MIRROR兄弟去頌缽和冥想，幫大家忘記壓力與煩惱」。

「做最真實自己更令人接受」

Jer認為現時觀眾不會再將偶像設定在一個框框內，做最真實自己更令人接受，太多掣肘反而不開心。他們參加《全民造星》出道，經過幾年磨練，已學懂借善意批評教自己成長，惡意的就不去理會。自認是開心組長的Jer笑說：「我和Edan（呂爵安）比較樂觀，大家見我們鏡頭前做醜樣表情，就知幾放得開，最緊要大家開心。不介意他們想不通時來找我，我做大家的心靈治療師，最好收番錢。」

髮型：Man Chan@CHIC Private I salon

服裝：Issey Miyake, BOTH

場地：HERE Studio

化妝：Rainbow Chung、Yumi Cheung@Annie G. Chan Makeup Centre

記者：林蘊兒