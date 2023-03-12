行動打破分手傳聞 王菲霆鋒重現23年前「世紀拖手」

昨日王菲與謝霆鋒被發現拍拖現身內地機場，王菲穿藍色外套，紮起孖辮；霆鋒則戴帽，穿黑色衛衣及鬆身褲，一身休閒打扮，兩人都戴口罩。他們出現吸引在場人士目光，雖然有傳媒及其他人士拍照，他們未有避忌，大方手拖手並肩而行，相當甜蜜，重現23年前「世紀拖手」經典一幕，以行動打破分手傳聞。

網民祝繼續幸福愛下去

「鋒菲」罕有高調在機場拖手的照片傳出後，即登上微博熱搜榜，引起網民熱烈討論，大讚他們是好襯的一對，讓大家見證真愛，是命中注定的緣分，祝福兩人繼續幸福甜蜜愛下去。

「世紀拖手」哄動中港台

王菲與霆鋒2000年發展姊弟戀，當年兩人出席慶功宴後「世紀拖手」一幕哄動中港台。不過他們相戀3年後，疑因張栢芝介入，令「鋒菲戀」出現暗湧，最後分手收場。「鋒菲」分開後各自有感情發展，霆鋒2006年娶張栢芝，至2011年離婚。王菲則於2005年跟李亞鵬結婚，2013年離婚。兩人回復單身後，於2014年爆出復合消息，當時傳媒拍到霆鋒在王菲香閨密會，鏡頭下霆鋒成為王菲的私家廚師炮製美食，又一起做家務、看電視、傾偈，情到濃時深情一吻。

近年鮮有合照 不時傳分手

復合後「鋒菲」甚為低調，只間中被拍到一起的照片。近年不時傳兩人分手，但每次都不攻自破。2020年10月，王菲與霆鋒傳分手，其後霆鋒被內地傳媒拍得到王菲家過夜，可見感情依舊。去年11月，內地瘋傳王菲跟朋友聚會的片段，見王菲掩面急步離開餐廳，頭髮凌亂的她被指樣子憔悴，看似崩潰痛哭。加上有指她跟霆鋒自前年4月被拍到拖手參加朋友飯局後，未再有合照，引來網民熱議及揣測是否情變。不過之後有網民曝光疑似是王菲的私人社交帳號，內有王菲與霆鋒各自敷面膜望鏡頭的照片，網民指他們的感情仍很好，該帳號獲王菲好友劉嘉玲追蹤，提升可信性。

娛樂組