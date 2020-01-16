近千粉絲逼爆商場 ITZY讚港迷「世一」

在記者會上，禮志、留真及彩領即場表現舞技，炒熱氣氛，彩領自認害羞，幸好有粉絲歡呼打氣。提到ITZY去年開始世巡，有何難忘回憶？留真賣口乖說是「今天」，因為見到香港粉絲；Lia稱在各地演出，粉絲都有驚喜安排，因此每場都很難忘。

被問到哪位成員是「語言擔當」，負責跟各地粉絲溝通？禮志被指記性好，背誦各種語言的簡單詞彙，她即場示範用廣東話說「我愛你」、「心心」；彩領亦讚香港粉絲是「世一」，惹來台下粉絲尖叫。提到今次香港兩場表演門票迅速售罄，留真稱很驚訝，不忘提醒粉絲記得帶應援燈入場睇騷。

活動尾聲，成員輪流讓粉絲拍照，Lia表示見到現場近千粉絲，覺得非常感動，承諾開騷會努力演出，報答大家支持；留真則叮囑粉絲回家路上小心，果然體貼。

記者：蘇珮欣