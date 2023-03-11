新戲角色陰森恐怖 Lokman自爆逼姜濤健康減肥

MIRROR英文歌主打女性市場

《命案》由林家棟與Lokman合演，內容涉及風水命理，瀰漫驚慄氣氛，預告片見Lokman目露凶光，表情陰森恐怖。他表示早前赴柏林影展看該片時也嘩嘩聲，感謝團隊推動他演得更盡。可有信心憑此片競逐明年香港電影金像獎的獎項？他稱如跟其他叻人爭到提名，已心滿意足。提到MIRROR本月17日推出英文單曲《RUMOURS》，Lokman認為可以拓展廣東話以外的其他市場，「MIRROR不止會唱廣東歌，可以轉一轉，測試大家口味。平時我們的團歌比較老少咸宜，今次內容講兩性關係，主打女性市場」。

姜濤日前拍廣告時，疑心情緊張及擔心身形導致無胃口。Lokman代解釋道：「我們平時拍攝都是無胃口，姜濤好叻，上次出席活動說聽到很多聲音，從容對答。瘦要慢慢來，我們沒引誘他，反而逼他要健康減肥。我提議他踩單車，或者跟Stanley（邱士縉）健身。」

袁澧林爭影后戒飲珍珠奶茶

袁澧林憑《窄路微塵》角逐金像獎最佳女主角，余香凝憑《緣路山旮旯》爭最佳女配角，她們均表示末選定戰衣。袁澧林表示頒獎禮前會戒糖減肥，暫時戒飲最愛的珍珠奶茶，如果得獎，當晚就飲一杯獎勵自己。

余香凝透露戰衣先讓丈夫過目，最開心是可跟丈夫一起行紅地氈，希望將來有機會一家三口同行。她透露有人邀她女兒拍廣告，但她擔心小朋友太細難控制，已推掉。

記者：林蘊兒