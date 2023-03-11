阿Sa去旅行小心財物 錢放心口萬無一失 古天樂拍潛水戲割傷手縫9針

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

古天樂（古仔）剛完成新片，戲中飾演魔術師，「拍攝前有學魔術，但要練到很純熟好難，唯有盡量做好些」。他指拍攝都有危險，有場戲困在水底的水箱中，解鎖時被扇葉割傷手，縫了9針，現已痊癒。還有很多潛水戲，雖然喜歡潛水，但拍戲始終不同，要閉氣在狹小空間拍攝，還要做戲。

古仔開心陸續有大片上映

古仔亦演出卓韻芝執導的《送院途中》，獲《第四十七屆香港國際電影節》選為閉幕電影，卓韻芝爆古仔是喊包又可愛。古仔表示跟戲中女兒有多場感動戲，他說：「小演員在《明日戰記》也演我女兒，雖合作有默契，但她始終是小朋友，有時感壓力會喊不出，但她已好叻，很多鏡頭都一take過。」古仔主演《掃毒3》暑假上映，有指跟梁朝偉、劉德華合演的《金手指》對撼。古仔稱未知《金手指》映期，應該不會安排同時間開畫。他開心疫情放寬後，陸續有多部大片上映。問到蔡天鳳碎屍案中，一名死者前夫的女友人被捕，她曾與不少圈中人合照，其中有古仔。古仔聞言說：「無回應。」

蔡卓妍（阿Sa）穿黑色斜肩晚裝現身，稱出席完法國時裝周後去了英國旅行，前晚才返港。提到容祖兒在美國遇失竊事件，損失朋友送的新款手袋。阿Sa稱看報道才知，「我出外旅行好小心財物，會將錢放入心口，未試過有財物損失。我警覺性很高，上次在巴黎拍攝，有個人埋身想偷同行友人的物品，被我發現，我出手嚇退對方」。同公司陳家樂4月24日結婚，她剛收到家樂通知，到時會出席及準備禮物，她笑說：「送BB用品，等他快點生BB。（何時到你結婚？）得㗎喇，現在都好開心。（會否想雙喜臨門？）盡力而為，可以想想。」傳何超蓮與竇驍4月在峇里舉行婚禮？阿Sa說：「我在倫敦行街遇見超蓮，有恭喜她。（她的反應如何？）正常都會講多謝。（可知超蓮婚禮的安排？）不知，等她自己講。」

文詠珊：是時候生B

很久未有在港公開露面的文詠珊（Janice Man）透露因疫情一直留在內地工作，之前拍了幾部電影，今年會陸續上映，要忙宣傳，她說：「我返來了，有興趣的導演可搵我演出，我都想再拍港產片。（以為你做了少奶奶不拍電影？）我在內地幾乎年中無休。老公都好忙，沒有投訴。」至於造人大計，她表示之前是順其自然，現在覺得是時候生B，與老公剛補度蜜月，又跟家人去旅行。她稱疫情後令想法改變，工作是做不完的，要珍惜與家人相聚時間。

吳千語：結婚一定公告天下

29歲吳千語與富三代男友施伯雄拍拖4年，愈愛愈高調，經常在社交網放閃，近期傳出有意結婚。吳千語否認婚訊道：「傳了好耐，我結婚一定不會逃避，會公告天下，現在還未有結婚計劃，總之不會是今年。我們現在跟結婚沒分別，狀况很好，又各自有工作，今次我返港出席活動，他都有同行。」曾說30歲前結婚生仔？吳千語稱目前未夠30歲，計劃是30歲前後結婚，家人沒催婚，也沒催他們生小孩。

吳家忻自覺性感在態度

吳家忻曬黑色喱士胸圍，「我成日都咁性感，性感在態度。（可會學模特兒劉雯在巴黎時裝騷只遮兩點？）有她那麼好身材就OK」。她最近勤健身，希望操出馬甲線。有成果會否拍寫真？她希望拍不同造型的靚相或唱片封套照，如拍寫真，要搵個她信任的攝影師。

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