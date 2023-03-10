【開箱】《我是千尋》 有村架純扮性工作者 不求愛情只要自由

尊重生命感染他人

《我是千尋》片長131分鐘，都是圍繞千尋（有村架純飾）生活片段，包括她跟便當店老闆娘多惠、露宿者老伯、夜店店長內海、舊同事芭吉兒、女學生久仁子，以及單親家庭長大的男孩小誠等之間的互動，故事沒有高潮起伏，結局也是淡然若水，卻有種令人細味回甘的舒泰。

千尋性格樂觀、特立獨行、最喜歡吃便當店阿姨炮製的超酸醃梅。她以實際行動感染身邊人，例如在成長路上感到孤獨無助的久仁子，因羨慕千尋的自由奔放，於是跟蹤偷拍她，後來終於鼓起勇氣跟她說話，逐漸解開心結，成為主動照顧小誠的大姐姐，為生命影響生命作出最佳示範。

對於小鎮居民來說，千尋的行為往往出人意表，例如在街上見到頑童欺負露宿者老伯，不單為對方出頭，又帶他回家洗澡，後來老伯死了，她沒報警處理，而是親手把屍體埋葬，然後回家洗去身上泥濘，再若無其事地喝啤酒，彷彿就像平日放工回家休息般尋常。類似情况在電影後段再次出現，千尋到醫院探望便當店老闆娘後，回家途中見到一頭海鷗屍體，於是又把牠埋葬在沙灘裏。對於生命的消亡，她總是無法視而不見。

日式「治癒系」電影

曾任性工作者的千尋，戲中不乏穿著性感睡衣陪客聊天的溫馨場面，也有在夜店舊同事登門拜訪時，一邊換衫一邊閒話家常的情景，最後透過她主動提出跟老相好上牀的片段，帶出「身體自決」的重要信息。正如她跟芭吉兒說：「如果戀愛就是佔有，我想我不需要拍拖。」失去自由的愛情，根本不值得稀罕。

《我是千尋》屬於日式「治癒系」電影，故事看似零碎，然而耐心把拼圖湊合，就會看見整個畫面，亦是導演的心思和意圖，正如千尋向久仁子提起某個恩客跟她說過的故事：聽說人類的身軀內，藏着來自不同星球的外星人，因此我們才會呈現不同性格和感情面貌，就算家人或朋友亦無例外。久仁子聞言即笑說：「來自同一星球的人，終有一天會相遇吧。」

破格演繹表現稱職

最後千尋離開小鎮，跑到老遠的牧場打工，老闆問她：「你以前做什麼的？」她不再說是性工作者，而是答道：「我是賣便當的。」暗示她已活出第二人生，也象徵她已完全擺脫昔日的黑歷史，在陽光明媚下重新做人。全片在靜岡縣燒津市取景拍攝，這個海邊小鎮並非日本著名景點，但在今泉力哉的細緻影像襯托下，最美麗的風景就是人情味。

有村架純憑NHK晨間劇《海女》上位，往後作品大多形象清純，電影《奇蹟補習社》飾演高校辣妹已算破格，《我是千尋》再次挑戰演技，扮演曾經滄海的性工作者，更有裸背牀戲，對於踏入30歲的她來說，該是時候放低「偶包」吧。新片表現稱職，眼神流露空虛，笑容夾雜寂寞，我見猶憐，且看能否為她帶來事業上的突破。