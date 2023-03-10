轉載文章批奧斯卡「太白」 犯禁提競爭對手姬蒂 楊紫瓊涉違規拉票恐受罰

《奇異女俠玩救宇宙》橫掃美國製片人、導演、演員及編劇4大公會獎項，成為史上第5個「大滿貫」贏家之餘，楊紫瓊亦先後奪得金球獎、獨立精神獎及美國國家影評學會等最佳女主角，被視為今屆影后大熱。可是奪金之路忽然出現變數，日前她透過社交媒體轉載時尚雜誌《Vogue》一篇名為《過去20多年一直由白人女性封后，2023年可會改變？》的文章，內容首先讚揚姬蒂白蘭芝在《Tar》飾演女同志指揮家「表現無可置疑地出色」，然而她已兩度揚威奧斯卡（2005年憑《娛樂大亨》獲頒最佳女配角，2014年再憑《情迷藍茉莉》贏得最佳女主角），有需要依靠第3座金像獎來肯定其演藝成就嗎？

初犯可判停一年會籍

「反觀楊紫瓊得獎的話，生命將會由此改變，她的名字將會永遠刻在『金像影后』之上。」雖然有關文章並非出自楊紫瓊手筆，但她轉載之後，網民解讀為求勝心切，落力為自己拉票。問題是此舉明顯「踩界」，因她轉載文章之時，奧斯卡投票活動仍在進行，根據主辦奧斯卡的美國影藝學院規定，候選人「禁止標示對手名稱或戲名的策略」，初犯者可被罰暫停會員一年，再犯可判開除會籍。

事件曝光後，美國影藝學院尚未作出回應，暫時未知對她角逐影后會否帶來負面影響。事實上，違規拉票並非單一事件，去年美國票房僅收2.7萬美元（約21萬港元）的獨立電影《To Leslie》女主角安哲雅麗絲布洛（Andrea Riseborough），爆冷擊退《女戰不敗》維奧拉戴維絲（Viola Davis）等熱門候選人，跟楊紫瓊等爭奪金像影后，同樣惹來質疑聲音，矛頭直指金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）及《鐵達尼號》女星法蘭西絲菲沙（Frances Fisher）等涉嫌網上違規替安哲雅拉票，事後學院發表聲明，承諾將會檢視提名流程，確保公平公正，但仍保留安哲雅候選席位。

Lady Gaga辭演奧斯卡

提起奧斯卡，根據慣例入圍最佳電影歌曲的原唱者都會擔任頒獎禮表演嘉賓，即場演繹候選作品，今屆亦不例外，為《黑豹2：瓦干達萬歲》獻唱主題曲《Lift Me Up》的樂壇天后Rihanna，將會挺着孕肚演出，其他候選歌手如Lenny Kravitz、Diane Warren、Sofia Carson、Rahul Sipligunj及Kaala Bhairava亦已答應亮相，《奇異女俠玩救宇宙》美籍日裔女歌手Mitski缺席，改由女配角許瑋倫（Stephanie Hsu）跟原唱者David Byrne及Son Lux合作。

最令樂迷感失望的是負責唱作《壯志凌雲：獨行俠》主題曲《Hold My Hand》的樂壇天后Lady Gaga，前日宣布辭演，據美媒Deadline報道，Gaga最近忙於拍攝DC超級英雄片《Joker小丑》續集，無暇為奧斯卡綵排和練習，只好擱置演出。