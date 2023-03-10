女友莊思明拿督父設靈 楊明戴孝伴未來外母打點

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

莊鍶敏與弟弟莊順勝，以及妹妹莊思明和莊思華陪同母親，一早抵達靈堂打點，莊思明男友楊明和好友劉晨芝亦在場幫手。靈堂佈置簡潔為主，中央擺放莊寶面帶微笑的彩色遺照，橫匾寫上「福壽全歸」，右邊屏幕播放他生前生活照。正前方是遺孀的粉紅色心形花牌，4子女的花牌在左右兩旁，楊明的花牌被安排擺在女友花牌旁。

承受喪夫之痛的莊母，全程揸住紙巾兼不時索鼻，難掩哀傷，但仍事事親力親為，多次進出殯儀館安排花牌擺放位置，其間戴孝的楊明儼如女婿般伴莊母左右；莊鍶敏前夫楊秉逸，亦有到場拜祭。

父土葬爺爺嫲嫲旁

莊鍶敏和莊思明換上孝服後受訪，兩姊妹表現激動，莊鍶敏哭成淚人。她們表示喪禮尊重父親意願，採道教儀式，希望好好送別爸爸，母親心情平復了很多，這段時間會多點陪伴對方。

莊鍶敏表示一家將於明日陪同父親遺體回馬來西亞，很感謝朋友們幫手，回到大馬亦會設靈，之後遺體土葬在爺爺嫲嫲旁邊，這也是父親的意思，「爸爸都是老人家病走，走的時候所有家人都在身邊。他希望我們可以過得好好，堅強一些。（有什麼說話想跟爸爸說？）希望他不要太擔心我們，我們會好好照顧自己，希望他去到另一個地方可以過得好好的」。

將圓父福建建校心願

談到楊明在社交平台發文悼念，並承諾會好好照顧莊思明，莊思明表示男友很傷心，因為父親很惜他，當兒子一樣看待。之前傳二人將於今年結婚，會否影響婚期？莊思明說：「今年一定不會，待處理好爸爸想做的事情先。」二人稱父親一直有個心願，想以他的名義在福建建學校，她們會為爸爸完成心願，也有不少親友特意從福建來港送別父親。

靈堂內外除擺放了飛機、名車、遊艇及大屋等不少大型祭品外，還擺滿圈中及政商界人士送的花牌，包括周星馳、薛家燕和3子女、姜皓文、苗僑偉夫婦、黃宗澤、劉丹、陳法蓉、張慧儀、樂易玲、方中信、劉偉強、王晶、黃百鳴及霍震寰等。至於前來拜祭則有楊受成、張同祖、田啟文、陳庭欣、關寶慧及黃建東等。

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