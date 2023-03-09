【開箱】《鯨》班頓費沙等待半生好角色 癡肥男生命盡頭修補關係

每日特技化妝6小時

《鯨》講述Charlie在網上教英語為生，而且從不以真面目示人。備受癡肥及各種身體毛病影響，Charlie足不出戶，在家裏過寂寞日子。摯友兼護士Liz每天上門探望，並指他狀况已到瀕危邊緣，應到醫院求診，卻遭Charlie拒絕。此時年輕的傳教士Thomas撞進家裏，間接讓他面對過往悲傷，並嘗試與女兒Ellie修補關係。

《鯨》由《黑天鵝》戴倫阿羅諾夫斯基（Darren Aronofsky）執導，改編森姆亨達（Samuel D. Hunter）2012年的同名舞台劇。除了海邊的回憶片段，此片九成場景發生在Charlie家中。人物除Charlie、Liz、Thomas與Ellie外，還有Charlie的前妻Mary，薄餅外賣員Dan和Charlie的學生只是稍微露面，全片舞台劇格局。戴倫表示Charlie一角，曾找很多人試鏡，當中包括知名演員和素人，但都無法滿意，戴倫稱需要找一個令人信服他就是Charlie的演員。戴倫後來看了班頓費沙2006年舊作《Journey to the End of the Night》，片中班頓扮演有毒癮的病態賭徒，隨父親流亡到巴西聖保羅經營妓院。其實班頓在該片戲分不多，卻讓戴倫發現這名《盜墓迷城》系列男星也能演暗黑角色。

為了外形上貼近Charlie這600磅癡肥大叔，現年54歲的班頓費沙每日要穿上300磅重的增肥外套，又要在化妝與服裝團隊協助下，花6小時特技化妝，據聞每天完工，單是脫掉外套也要花1小時。為演好此角，班頓費沙看了不少相關電影，研究不同演員怎樣演繹；又學習如何展現受困家中的身體與活動。《鯨》的故事濃縮在7天之內，呈現Charlie面對衰弱身體，以及好友、傳教士、女兒及前妻，都有不同程度內心衝擊。譬如男友輕生，即使過了很多年，他還是難以放下，輕微觸及已淚如泉湧。跟Ellie多年沒碰面，愧疚之外，盡是關懷與憐惜之情，即使Ellie滿腔怨憤與三句不離利益，報復或發泄當日父親為了同志伴侶，抛棄妻女。Charlie人生中做了很多錯誤決定，觀衆卻不覺他討厭，特技化妝只實現了癡肥外表，班頓費沙會說話的大眼睛，時而帶笑時而傷悲的神情，卻賦予了角色靈魂。

周洪提名最佳女配角

飾演Ellie的《怪奇物語》莎迪星克（Sadie Sink），童星出身，片中表現不錯，把反叛、憤怒又敏感的少女，演得很準確，是值得留意的新演員。扮演Liz的周洪，是原籍越南的美國演員，早於《縮水人間》嶄露頭角，在《五腥級盛宴》又找到其蹤影，每次都有截然不同的表現。片中Liz哀痛哥哥早逝，也心疼Charlie自暴自棄，一直無條件支持對方，直至知道他存下大筆金錢寧留給Ellie，也不捨得花費治病，才感受騙受傷。周洪演這口直心軟的角色，發揮機會不少，她向《侏羅紀世界》泰辛普金斯（Ty Simpkins）飾演的Thomas，剖白哥哥離世前因後果，給人留下深刻印象，確實值得獲奧斯卡最佳女配角提名。

《鯨》去年9月在威尼斯影展世界首映後，全場觀衆起立鼓掌6分鐘，在觀衆席的班頓費沙雙目含淚，一再鞠躬，闊別大銀幕多時之外，也是從影半生終獲吐氣揚眉機會的感觸。

上映日期：3月9日