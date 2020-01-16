BBC紀錄片追查尊尼喜多川戀童醜聞 練習生遭性騷擾：我仍喜歡他

BBC紀錄片《Predator: The Secret Scandal of J-Pop》長約1小時，英國記者Mobeen Azhar專程到日本訪問受害人、《週刊文春》記者、律師及市民，結果自稱曾遭喜多川性騷擾的尊尼事務所前練習生表示：「他帶我到宿舍，說要幫我洗澡，並且毛手毛腳，我表示不願意，要求對方停止，然後我倆便各自返回房間。」

受訪者認為沒調查價值

事發時該名練習生只有16歲，喜多川則70歲左右。換句話說，即是10多年前發生的事，但他仍歷歷在目，「如果你問我，他有做錯嗎？我認為他是錯的，但我沒有憎恨他，至今仍然喜歡他、愛他。喜多川是個非常出色的人，我認為他是真心對待我們，所以現在仍可笑着跟你談論有關他的事情」。Mobeen Azhar在澀谷街訪，一男子稱「喜多川是神」；另一自稱男同志的受訪者表示，「我覺得他的事件，根本沒有調查價值」。另一女受訪者稱，「我也聽過有關（性侵）傳聞，但他已經離世，所以不便多談。」

日主流媒體保持緘默

Mobeen Azhar表示尊尼事務所權傾日本藝能界，主流媒體為免得罪，由始至終保持緘默，絕口不提性侵醜聞，避免影響收視甚至收入。凡事總有例外，日本雜誌《週刊文春》早在1999年已報道喜多川性侵未成年練習生，事務所否認並控以誹謗，最終《週刊文春》被判敗訴，賠錢了事。

Azhar訪問了當年參與採訪的兩名雜誌記者，重提昔日報道，「我們訪問了數名16、17歲的練習生，他們的說法大同小異，因此令我們覺得可信。喜多川經常帶練習生到宿舍（其實是他的豪宅）玩耍和過夜，然後藉詞性侵，已是公開秘密，『今次是他，下次便輪到我了』」。

律師稱審訊結果不公平

Azhar亦跟一名前練習生面談，憶述15歲那年遭喜多川性侵的過程：「他帶我到宿舍冲涼，然後逐一脫下我的衣服，令我感覺自己像個洋娃娃一樣；到了第二日，除了冲涼還替我口交。」說到激動處，他難忍淚流，一度要求暫停拍攝。他提到其他練習生出道後，事業有成，不禁反問自己，「為何他們對於性侵一事絕口不提？」

曾代表《週刊文春》打官司的律師亦認為審訊結果不公平，「我在庭上質問喜多川，認為受害者在說謊嗎？他沒有正面回答；法官亦認為證人的供辭可信，喜多川卻獲判無罪」。令律師感驚訝的是，當他問其中一名受害者在庭上見到喜多川有何感想？「他說，希望對方長命百歲。」

目黑蓮宣傳新片求姻緣

紀錄片播出後，外國傳媒如英國《衛報》紛紛報道，日本延至本月下旬透過BBC世界新聞頻道播出，且看日本主流媒體會否跟進。提起尊尼事務所，旗下當紅組合Snow Man成員目黑蓮昨日出席電影《我的幸福婚約》宣傳活動，跟女拍檔今田美櫻到東京大神宮祈福，祝願本月17日開畫的新片票房大賣。二人趁機求姻緣籤，結果目黑蓮獲得「小吉」，而今田美櫻則是「中吉」，令她笑逐顏開。