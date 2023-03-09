享受拍內地真人騷 見盡兄弟真性情 吳卓羲笑林峯難服侍 鼻鼾大擾人

記者：陳釗

攝影：劉永銳

在《廉政狙擊》飾演律師的Ron，表示今次角色最大難度是背對白，雖然不用上庭辯論，也沒有很多專業名詞，但要說服自己將對白的歪理變真理，角色亦較內斂，「以往衝動、火爆是導演要求，但不要以為易演，其實要很用力和傷神，那種歇斯底里很攰。今次就內心戲較多，反而覺得舒服一點，幾好玩」。

巳第9次跟好兄弟Bosco合作，Ron表示最緊要觀眾喜歡，他無所謂，若下次再合作要與對方演同志題材電影也沒問題，「為何不行？之前張國榮和梁朝偉也是很熟，一樣拍得很正。做生不如做熟喇」。親嘴也可以？他說：「我們專業的，笑完咪惜囉，怕咩啊！（大家曾否玉帛相見？）咁又無，平時換衫至少都有條底褲。不過好多年前去北海道拍攝《衝上雲霄》外景時，都試過一齊浸jacuzzi。」Ron跟黃智雯首次合作，還有感情線，他大讚拍檔又靚又專業又演得好，合作過程中互相從對方身上學習。

對「林公子」另眼相看

Ron去年在內地參與了3個真人騷《披荊斬棘2》、《大灣仔的夜2》和《我們的滾燙人生2．騎行季》，看似酬勞高、待遇好，但有苦自己知。Ron笑言在娘家無綫多年訓練有素，體力尚可應付到，最辛苦是腦力考驗，他以《披2》為例，節目組每集給予不同歌曲和難題，他們要不斷思考，如果想法欠缺新意，節目組不會收貨，所以要不斷構想及跟組員開會，「節目組就是想你去做自己未做過的事，就看你有冇膽踏出這一步」。不過他稱《披2》的舞台製作絕對是世界級，令他大開眼界。

Ron笑稱節目還有一個好玩之處是大家在開會時，會敷面膜，他覺得幾好玩，「因為到了我們這年紀，很難再有這種宿營的感覺，還要是一大班麻甩佬，夜晚睡覺就像演奏『交響樂』，大家都在打鼻鼾，又要一個廁所爭住用，這些是平時不會『享受』到的」。問《披2》哪位「哥哥」最難服侍？Ron毫不留情稱是林峯，因為鼻鼾非常厲害，誰早瞓誰着數，但同時見到對方有很大改變，「當全世界都以為他是公子時，他真的在宿舍摺被和收拾，還以為自己看錯，當刻真的很想拍下來」。

豁出去 唔扮嘢做自己

談到真人騷要被攝錄機監控式拍攝，Ron透露除了睡覺外，幾乎全天候都有六七部攝錄機在不同角度拍着他，開頭真的很不習慣，擔心言行舉止是否都要很謹慎，但最後為了節目好看，決定豁出去，「如果就住就住，就不是真人騷，咁不如拍戲啦。相信節目組都不會整衰我，我本來就不是喜歡只穿底褲通屋走的人」。

Ron稱去年為拍攝這3個真人騷，在內地逗留了7個月，住了40間酒店，拍攝期間不準有助手跟住，拖篋、搬行李及收拾都要一手包辦，他笑說：「任賢齊都要自己拖行李，多好看呀！但是很好的回憶。」他表示如果《大灣仔的夜》開拍第3輯，都想繼續參與，雖然過程辛苦，但張智霖、林曉峰、陳小春、謝天華及周柏豪都是「好玩腳」，所以很開心。

母抱恙 留港多陪伴

Ron透露今年會多些時間留港，除拍戲和劇集外，還為了家人，因為母親最近身體抱恙，要做手術，所以想多些陪伴她。問到緋聞女友菊梓喬是否詐型？Ron即封口：「唔好講呢啲。」當問及何時開始計劃人生大事，他即拋波給Bosco，笑說：「跟我合作了9次那條友都未有啦。」

Ron稱緣分到的時候就會到，擇偶條件最緊要傾得埋，「有咩靚女未見過，最緊要有共同話題」。還大爆母親抱「佛系」心態，沒有催他，最緊要揀個最好的。談到好兄弟林峯已成家立室，過着幸福美滿生活，Ron稱未去到羨慕，但見到兄弟的家庭如此美滿，是很開心的，並抵死說：「林浪子喎，你看他現在抱住女兒，連個笑容都不同了。」Ron自認傳統，都有想過自己將來的家庭，並笑言：「我點止一家三口，起碼一家幾口啦。」

化妝：Zoe Fan

髮型：Rayo Cheng @ 22 hair nail