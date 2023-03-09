不質疑商台做法 森美拒評梁文禮艾粒「大細超」風波

森美揶揄嘉賓麥美恩不是「Law霸」是「籮霸」，但近排發現對方瘦了又靚了，質疑對方之前去韓國拍旅遊節目時順道整容。談到商台之前接連鬧出風波，森美直認商台近期陷風風雨雨沒平靜過，但一班兄弟姊妹會互相支持，他認為做節目那麼多年，難免會講錯說話，他也試過，可日後警惕自己。對於網民質疑商台對梁文禮停職的做法，森美稱這是公司規定，他不質疑公司做法，公司有公司立場，最緊要是梁文禮和公司之間的關係如何。有網民覺得「大細超」，為何艾粒職場欺凌及歧視就無事，森美不作評論，「這件事主要是余迪偉已經原諒了艾粒，事件已處理好，大家多年同事，都是想大事化小」。

麥美恩笑認整容

麥美恩對於森美讚變靚，被質疑整容，她毫不介意，點頭笑說：「係呀，我等了人讚靚等了10幾年了。」剛度過了36歲生日的麥美恩，早前說希望真命天子在生日時有所表示，結果對方最後無表示，「因為我的朋友太厲害，日前《森美旅行團》為我慶生，丁子朗不但訂餐廳又送花，還帶我看日落。（真命天子飛得？）我啲朋友贏他9條街，可以已讀不回了」。

記者：陳釗