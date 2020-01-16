伙拍鄭秀文 忐忑問意見 花姐首次拍戲遭MIRROR取笑

娛樂組

《流水落花》製作組在社交網貼出訪問花姐片段，花姐表示今次是她的處女作，將銀幕的第一次奉獻給Sammi，平時見慣大場面的花姐在演出前，直認忐忑了一段時間，「今次係我處女作嚟嘅，我嘅處女作獻咗畀Sammi，演士多老闆娘，導演（賈勝楓）講我角色性格好直率，同Sammi是相識很久的朋友。我估點解佢（導演）會搵我呢？九唔搭八咁樣又未做過戲，點解佢會搵我？咁我就估佢都應該係要搵一個粗魯的肥師奶，但又唔係喎，我又覺得點解會文縐縐咁嘅，所以嚟之前，我好大壓力，好驚導演叫我做賢良淑德的高貴女人，咁我就死喇，其實我應承的過程，係好忐忑」。

肥師奶造型惹笑

身為MIRROR經理人的花姐接拍前，走去問MIRROR意見，她說：「我有問MIRROR成員，我係咪應該咁樣做嘅，佢哋話：『咪做囉，你得閒咪做囉！做嚟畀我哋笑下都好呀。』」平時經常指指點點，有她講冇人講，兇人的花姐在拍攝現場，收起霸氣演性格直率的士多老闆娘，雖然只得幾場戲，與演好朋友的Sammi閒聊一兩句，演出恰到好處。不過可能花姐平日霸氣形象太深入民心，一身樸素肥師奶造型實在太搞笑，一出場未講對白，觀眾就忍不住笑，好有喜感，被MIRROR開口中。

Sammi新歌MV勁多造型

Sammi在《流水落花》中演「天美姨姨」，為配合角色差不多素顏上陣，有網民嫌她造型太醜。Sammi新歌《愛是…2.0》前日上架，MV中有多個靚爆造型，跟「天美姨姨」反差甚大。Sammi更遠赴法國拍攝外景，盡現性感、高貴、型格、玩味於一身的她 ，當中一套黑色喱士打扮，大騷弗爆身材。

《愛是…2.0》邀來「好青年荼毒室」參與，Sammi貼出合照寫道：「Mi + 好青年荼毒室，帶來crossover歌詞曲《愛是…2.0》。昨（前）天MV在YouTube推出，看見很多人留言支持and表示非常喜歡這首歌和這個crossover，謝謝你們啊！好鼓舞啊！」她感激豬文、白水、鹽叔接受邀請並填寫哲學Rap詞又Rap埋一份。