【開箱】續談《瑞鎮家》 李瑞鎮當餐廳老闆即「擺款」

升職後的李瑞鎮，隨即流露典型老闆特質，當食店沒有客人時，顯出一臉愁容，又埋怨員工浪費食材；轉頭見有客人登門，立即展露笑顏，繼而催促員工，難怪V談及對社長的感覺時，笑說：「不知社長是好人還是壞人？」

定價跟港食肆相若

店內出售韓國特色小食為主，如紫菜飯卷、即食麵、辣炒年糕及韓式熱狗等，價錢由80披索（約35港元）至200披索（約87港元）不等，最貴是芝士辣炒年糕併炸餃子，盛惠200披索（約87港元），最平是韓式熱狗，每隻80披索（約35港元）。在首兩集可見，最受歡迎食物是烤牛肉紫菜飯卷，定價150披索（約65港元），跟香港的韓式小食店價格相若。為了提高營業額及應付客人需要，李瑞鎮幾乎每日都增加新菜色，預告下集加推韓式炸雞。

食客不識V朴敘俊

節目另一看點是首次參與tvN綜藝節目的BTS成員V。眾所周知V與朴敘俊及崔宇植私交甚篤，三人曾合演Disney+旅遊節目《In The Soop：友情旅行》，今次到墨西哥經營餐廳，粉絲期待看到V鮮為人知的偶像真面目。V在《瑞鎮家》雖然充當餐廳練習生，但表現積極，自認「墨西哥洗碗王」。不過，最令人摸不着頭腦的是，至今竟未有食客認出V是BTS成員，也沒人認出朴敘俊及崔宇植是奧斯卡最佳電影《上流寄生族》演員。