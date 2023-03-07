日女歌手milet訪港恨睇粵劇

被問到若要為香港之行創作歌曲，milet最想加入廣東歌詞，她說：「剛學會廣東話『大家好，我係milet，我好開心，我愛你』，想寫入歌詞內。由於香港是國際城巿，也可加入中西音樂元素，例如二胡伴奏。」

2018年出道的milet被喻為新生代最矚目歌手，2020年已獲邀演出紅白歌唱大賽。她稱偶爾感到壓力，但獲工作人員支持，與她一起奮鬥並承擔壓力，加上親友鼓勵，自覺很幸福。

另一方面，人氣動畫《鬼滅之刃》第3季劇集「刀鍛冶之里篇」主題曲《絆之奇蹟》，落實由日本搖滾樂團MAN WITH A MISSION與milet合唱，後者表示獲此機會感開心，大讚《鬼滅之刃》首兩季主題曲的歌手LiSA及Aimer聲線很有力量，她要如何演繹是一項挑戰，又指是次合作別具意義，期待進入「鬼滅」的世界。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵