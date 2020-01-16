《奇異女俠玩救宇宙》奪4公會大滿貫 義賣戲服道具籌432萬助亞裔及跨性別人士

《奇異女俠玩救宇宙》早前橫掃SAG最佳整體演出、女主角（楊紫瓊）及男女配角（關繼威與珍美李寇蒂斯）合共4獎，成為今屆大贏家；關家永（Daniel Kwan）和丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert）奪得DGA最佳電影導演殊榮，加上PGA給予最高榮譽的電影大獎，氣勢已一時無兩，前晚在美國東西兩岸同時舉行WGA頒獎禮，《奇》片擊敗《法貝曼：造夢大師》、《Tar》、《虛無》及《五腥級盛宴》獲頒最佳原創劇本，身兼編導的關家永和丹尼爾施奈特興奮捧獎，《Women Talking》則奪得最佳改編劇本。

史上第5個大滿貫

據《紐約時報》報道，過去只有4部電影：《Argo救參任務》、《二百萬奪命奇案》、《一百萬零一夜》及《美麗有罪》包辦荷李活4大公會獎，它們最終都順利捧走金像獎最佳電影，正好為第5個大滿貫得主《奇異女俠玩救宇宙》，進軍下周一（13日）舉行奧斯卡頒獎禮注入強心針。

除了《奇》片導演關家永二人外，兩屆金像導演史匹堡（Steven Spielberg）自編自導《法貝曼：造夢大師》雖然落敗，但他仍畀面撐場。其他出席電影人包括《誓血五人組》導演史派克李（Spike Lee）、搞笑女星愛美舒瑪（Amy Schumer）及《韓索羅：星球大戰外傳》男星當奴高化（Donald Glover）等。

劇集獎項方面，影視串流平台Apple TV+的《生活割離術》包辦最佳戲劇及新劇集劇本兩獎，《大熊餐廳》及《白蓮會》分別奪得最佳喜劇及迷你劇劇本獎。

楊紫瓊戲服賣11萬

另一方面，第73屆剪接師學會獎（ACE Eddie Awards）同日公布得獎名單，《奇異女俠玩救宇宙》再下一城，贏得最佳喜劇剪接獎，《壯志凌雲：獨行俠》及《皮諾丘》分別獲頒最佳戲劇及動畫剪接殊榮。

提起《奇》片，發行商A24由上月23日至本月2日舉行慈善拍賣，推出43件戲服及道具，當中包括楊紫瓊在洗衣店穿著的紅色外套（1.5萬美元，約11萬港元）、香腸手指套（5.5萬美元）、關繼威的腰包（4.8萬美元），以及停留在懸崖邊的大眼睛石頭（1.32萬美元）等，影迷及收藏家反應熱烈，最終為導演指定的受助機構包括亞裔精神健康計劃、跨性別法律中心及洗衣店員工中心，合共籌得55.5萬美元（約432萬港元）善款。且看在奧斯卡頒獎禮上，會否出現「好心有好報」的賽果。