新歌MV扮石像 欣宜下令上圍豐滿「替身」縮胸

MV講述Joyce由石像變成真人，演變過程需要在她臉上塗不同程度的特技化妝，仿灰泥的化妝品很容易變乾剝落，為保持最佳狀態，她上妝後不能說話、不能有任何表情，只可用眼神跟工作人員溝通。化妝師爭取時間，趁導演一喊停機，即補上濕濕的仿灰泥。完成拍攝，Joyce解禁後即開懷大笑，在硬崩崩的灰泥臉上展示燦爛笑容，與MV導演張蚊、男主角張文傑及石像合照留念。

張文傑喊到眼腫

近年Joyce經常在MV中流淚，今次交由張文傑上陣，連續喊了10多小時，眼睛都腫了。有幾次導演喊停，張文傑情緒未能平復，蹲在地和面壁冷靜，Joyce見狀拍拍對方肩膀、擁抱和安慰。張文傑還不慎手指受傷流血，man爆的他笑說：「習慣了，我是武打演員嘛。」

演唱會舉行在即，Joyce透露目前是她最享受的階段，每日做最鍾意的事，唱歌和跳舞，跟一班意向一致的人一齊工作，好有力量和充滿愛，非常期待上台，將3場演唱會送給她的Joystick（歌迷暱稱）。

娛樂組

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