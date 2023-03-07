捧五堅情場 觀眾變嘉賓 呂爵安驚喜上台獻聲 與邱鋒澤合唱

記者：林祖傑

邱鋒澤在台上表示前晚非常重要，因認識的香港朋友有時間來捧場，就是台下坐第一行的Edan與Jeremy。Edan自封是香港最成功的「小堅果」。邱鋒澤問他覺得演唱會如何？Edan說：「很好看，但因為我認識你，焦點都放在其餘4名成員身上。」再問誰人看起來跟電視中相差最多？Edan笑說：「我吧，真人比較好看。」

解釋「爆炸舞台」原意

邱鋒澤表示為要謝謝Edan來看，想將二人合唱的《年青有為》送給Edan，Edan故意稱會在台下專心做聽眾，隨後當邱鋒澤開始唱歌時，他拿着咪踩櫈上台送驚喜，引得全場「堅果」尖叫。

唱畢，Edan向邱鋒澤解釋，他送給五堅情的花籃寫了「爆炸舞台」，原意是祝賀他們「炸爆舞台」，絕對不是想其舞台爆炸，笑稱花店的人寫錯「爆炸舞台」，可能是眼睛有問題，邱鋒澤大方表示明白他的意思。

黃偉晉待紅館騷才「脫光」

五堅情全晚出盡渾身解數冧粉絲，賴晏駒唱到一時感觸掉眼淚；婁峻碩大騷初學撩女仔的廣東話，高呼「做我條女」，令一班「堅果」起哄。

黃偉晉唱到興起脫下白色外套，只剩肉色背心騷肌，粉絲不收貨，不停大叫要求他「脫掉」，他開期票道：「之後如果有一天，你們來紅磡看我脫掉。」Encore環節五堅情走到台下與「堅果」近距離接觸，婁峻碩high爆跳到櫈上唱歌，引起一陣小混亂。

為Edan臨時改歌單

騷後五堅情受訪，他們直認在港只開兩場演唱會不夠喉，下個目標在紅館開騷。邱鋒澤表示首度與Edan同台合唱，心情很緊張，「因為是臨時安排，知道Edan來看我們就改一下歌單，都是在24小時內決定，第一次唱，覺得效果很不錯」。邱鋒澤表示上次出席香港音樂節後，Edan偕隊友Jeremy和柳應廷（Jer）一起吃火鍋因而認識，很開心在香港可以交到朋友。問可有合作計劃？他說：「有機會的話，或者有音樂上的合作，我會覺得非常開心，最大問題是大家的時間，若真的有辦法配合，會很期待。」

爆Tyson Yoshi教撩妹廣東話

婁峻碩拒絕了Tyson Yoshi當嘉賓的好意，透露他將在5月來香港開騷，屆時Tyson Yoshi才來當嘉賓，對方3月尾會在台北開騷，若大家想看二人合作，可以期待一下，還大爆：「撩妹的廣東話是跟Tyson Yoshi學的，不過我只會在演唱會上用。」

陳零九早前宣布與拍拖近10年的女友呼呼（林芷瑩）分手，臉容有點憔悴的他表示正在慢慢調整心情，「最近一直有4名好兄弟陪着，我會慢慢調適，謝謝大家關心」。他表示之後會去國外拍MV，到時候順道散心，並說：「就一個人看一下世界。」

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