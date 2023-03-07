執導《流水落花》獲鄭秀文百分百信任 賈勝楓失望無緣爭金像「新晉導演」

《流水落花》由賈勝楓執導，並與太太羅金翡共同編劇，鄭秀文（Sammi）、陸駿光等主演，以寄養家庭為題材。賈勝楓透露最初只想寫一個以家庭為題材的電影，「我與太太育有一女，我們從女兒身上得到很多啟發，想拍一部父母與子女雙向的電影。之後我認識了一名曾是寄養兒童的朋友，從他口中得知，寄養家庭是什麼一回事。雖然寄養兒童跟我女兒都是小朋友，但命運各異，覺得這題材很好，可拍成電影，加上港片未拍過寄養家庭」。賈勝楓希望藉《流水落花》讓更多人了解寄養家庭。

首次拍長片壓力大

《流水落花》是「首部劇情電影計劃」資助電影，首次拍攝長片的賈勝楓表示壓力大，最困難是拿揑時間，以及每天處理大大小小的問題，他說：「我在2018年拍鮮浪潮短片，全組有20幾人，再細的製作，只得幾個人拍攝都試過，但拍電影，每天開工動輒40至50人，人多自然問題多，每天要解決不同的問題，真的分身不暇。拿揑時間亦很重要，因拍戲分分秒秒都是錢，臨時改動，就要犧牲之後的場口，拍3個take變成只可拍兩個take，所以某些場口未能做到十分滿意，例如與小朋友的互動，不過後期剪片已大刀闊斧剪掉。」

開心觀眾睇到細微位

賈勝楓認為今次是很好的經驗，「雖然很困難、痛苦，但出來的效果不是短片能給予的，因電影的載體較大，想帶出的信息可以更加詳細和豐富，所以是值得的」。電影3月2日上映，反應和口碑甚佳，令他感安慰，但最開心是沒期望觀眾看到的細微位，他們都看到，「現在的觀眾睇戲很細緻，沒期望他們睇到的，他們都睇到，甚至問我，這些花是否這個意思？小朋友的動作及說話是否有另一意思？有些觀眾睇一次已很深入，我開心不是他們讚我，是他們讚對了位，睇到些不易察覺的細微位」。

讚陸駿光演戲自然流露

談到與天后Sammi合作，賈勝楓坦言初時都擔心難以駕馭，始終Sammi演戲資歷深，可能有自己一套想法，但接觸過後，疑慮一掃而空，Sammi反而令他最安心，「無論在最初研究劇本，到現場討論每場戲，她都很信任我，最終以我的決定為準。可能因開機前已有完整劇本，大家傾得很清楚，有了很強的共識，去到現場只些微調校」。除Sammi戲中有出色表現，飾演Sammi老公的陸駿光亦演得恰到好處，連賈勝楓也覺驚喜，稱兩人在電影上的資歷相差很遠，曾擔心不夾，但在他心目中，陸駿光是很資深的演員，雖然不是拍慣電影，但拍過很多劇集，令他留下深刻印象。他說：「陸駿光演戲沒什麼演的痕迹，可以做到很自然流露，這是他吸引我的地方，很適合演Sammi老公角色。」

有信心鄭秀文奪金像影后

《流水落花》獲香港電影金像獎3項提名，包括「最佳女主角」、「最佳服裝造型設計」及「最佳原創電影歌曲」，但未獲「新晉導演」提名，賈勝楓表示沒辦法，今年的確有很多出色的新晉導演，他們的作品非常優秀，包括《正義迴廊》何爵天、《白日青春》劉國瑞、《明日戰記》吳炫輝、《窄路微塵》林森及《飯戲攻心》陳詠燊。會否覺得可惜？賈勝楓承認有失望，「我祝福他們。（睇好誰奪新晉導演？）入圍的導演我都很喜歡，很難講」。他對Sammi奪金像影后充滿信心。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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