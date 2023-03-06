肥媽李家鼎新節目下廚互爆料 游嘉欣化身問題少女 預收負評

避煮青紅蘿蔔肉湯菜式

鼎爺稱與肥媽在娛樂圈打滾數十年，經歷高低起伏，他會細數昔日跟李小龍研究拳腳，拍無綫《書劍恩仇錄》走紅後，被公司「撳住」發展，防友台（亞視）挖角等，但不敢亂爆料，怕得罪人，希望以開心為主。肥媽取笑他，「鼎爺點會怕得罪人，我就不敢得罪鼎爺，我認他做大佬，他經常撳住我不准講，但我會照爆，爆的都是堅料」。提到近日不少網民表示只要提到「青紅蘿蔔」、「肉湯」就會聯想蔡天鳳碎屍案，鼎爺稱理解市民可能有心理陰影，他和肥媽暫時會避開做相關菜式。

提到跟後輩游嘉欣合作，肥媽大讚對方玩得，「鼎爺廚藝高明都答唔到佢啲問題，她連『打斧頭』、『掹毛』都未聽過，被我們糟質都沒有嬲，是兩代好好融合的機會」。游嘉欣自言廚藝麻麻，只識炒飯，今次擺明來偷師，「我承接譚玉瑛、陸浩明擔當發問角色，預定節目播出後會有正負評，到時一定會反思，希望大家手下留情」。

記者：鍾一虹