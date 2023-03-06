新劇遭劉佩玥情挑 馬國明不讓湯洛雯收看

劉佩玥強調沒有色誘馬國明，是搞笑劇情。馬國明爆拍攝該場戲時，一班男同事難以專心，「我都不是很專心，記得拍攝她大頭時，見到攝影師手震，我就不停以笑遮住自己的反應，完全不敢斜視她，嚇死我。」劉佩玥稱在劇集《降魔的》已試過被馬國明隔住膠衫以手摸胸，今次也難不倒對方，她笑言：「不覺得今次場戲是挑逗，只是自由發揮去演。」

陳山聰力捧劉穎鏇

劉穎鏇穿低胸短裙，玩遊戲時步步為營，拍檔陳山聰特別遷就惜住她，免她上下失守。她稱已打底很安全，但周圍有鏡頭也有點擔心。現場播出劉穎鏇穿泳裝出水芙蓉戲分，對於《隱形戰隊》宣傳片經常以她的性感造型掛帥，她說：「唔係呀！我開槍都好有型，今次是人生中最弗 、最性感，打得最多的一套劇，咩都做晒。」

與劉穎鏇第二次演情侶，陳山聰稱今次與《超能使者》感覺不同，他的角色經常被全屋女人欺負，對感情很遲鈍，是怕醜仔。他為這套劇與劉穎鏇開拍前3個月已操肌，大讚劉穎鏇比上次進步，打得比一眾男演員更辛苦，手腳瘀了好陰功，盼觀眾多多支持劉穎鏇。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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