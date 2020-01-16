音樂節伙RubberBand演出 So Ching最受歡迎 COLLAR邱彥筒陳泳伽推solo歌

記者：林祖傑

RubberBand唱出新歌《戀人日常（的直線抽擊）》及《逆流之歌》後，主音6號高呼：「大家最期待的畫面即將出現，我們可以和COLLAR咁有熱誠的女子組合分享舞台。」兩隊合唱由RubberBand監製的COLLAR歌曲《The Bright Side》，以及《終於好天氣》，全場氣氛熾熱。

為單飛新歌做足準備

COLLAR跳唱歌曲《Call My Name！》及《OFF/ON》，當中以So Ching最受觀眾支持，每當她獨唱，觀眾報以熱烈歡呼聲鼓勵；她心情不俗，全程笑容滿臉。隊長沈貞巧（Gao）表示首次參加Clockenflap音樂節及戶外演出，非常開心，帶了很多驚喜給大家，便是Marf與Winka首次公開演繹首支單曲《*~Silencio…Shh》及《一手造成》。Marf說：「我用了好多時間和心血準備這首solo歌，因為跳唱完 《Call My Name！》同 《OFF/ON》 後，再跳唱自己新歌，所以好緊張，擔心聲線同唔夠氣。」

Winka為了solo演出，事前特別保養聲線，「心理上不可以太緊張，緊張對件事不好，還有不可以太興奮，心理上調節外，我容易聲沙，會透過針灸、食中藥保養把聲，以最佳狀態上台」。

喼弗減肥似絕食

COLLAR成員談到演出感受，王家晴（Candy）好興奮首次參演音樂節，同場有好多國際紅星，覺得好榮幸。許軼（Day）表示平時好鍾意看戶外騷，一直好期待像這樣跟觀眾互動。COLLAR為今次演出，事前積極排舞及喼弗，舞蹈更加入新元素。李芯駖透露她們綵排了好多次，包括練習手揸咪跳唱，各隊員都積極減肥，「大家都好似絕食咁，務求以最好體態上台」。Gao提到與RubberBand排練時，視聽感覺都提升了，很享受參與其中，好開心。

與RubberBand合作獲益良多

難得跟RubberBand合作，COLLAR獲益良多，體會對方的音樂感染力。So Ching說：「同RubberBand合作體會好深，無論是鼓手、結他手、主音，都有各自發光的地方，感受到他們對自己崗位的熱愛，就是這份熱愛，令演出好有heart。」蘇雅琳（Ivy）在RubberBand身上學習到聲線運用，「對自己把聲多了探索，覺得他們好識得帶動氣氛」。

So Ching男友李啟言（阿Mo）去年在MIRROR演唱會墜屏意外中受傷，阿Mo父親李盛林牧師前日發出代禱信，透露阿Mo已完成9次使用外骨骼步行，身體多方面都適應，本月中將開始使用「傾斜牀踏步訓練機械人系統」（Erigo），進一步幫助強化神經、肌肉和關節的活動能力。

阿Mo中西治療 進展良好

阿Mo正進行運動醫學復康，針對各關節、肌肉的活動和身體平衡的治療，以配合「外骨骼」和「鈄牀踏步機械人」操練。阿Mo又接受針灸，直接刺激頭、手、腳、肚及脊柱不同穴位，盼能刺激身體器官及神經功能。