【開箱】《流水落花》 寄養過程療癒喪子之痛 鄭秀文料封后

外剛內柔天美姨姨

《流水落花》開首描述陳天美（鄭秀文飾）跟保母車照顧幼童，怎料公司縮減路線，她拒絕調職，遂辭工嘗試當寄養家庭。天美丈夫何彬（陸駿光飾）認為應該有自己的小孩，但他十分遷就太太，於是答允。經社工莫姑娘（談善言飾）家訪後，迎來首名寄養小孩森仔。他沉默寡言，即使受欺凌，也默不作聲，跟同學打架後，天美到學校見老師反遭訓斥，心生不忿，告訴森仔，應該為自己爭取，無論如何也會支持他。當跟森仔的關係開始改善，森仔生母突然上門要見兒子，最後森仔被迫轉換寄養家庭。

片名不知道跟李煜的《浪淘沙》是否有關，「流水落花春去也，天上人間」，詞訴亡國恨、離別哀，來到電影卻成為重要意象；導演賈勝楓首次執導劇情長片，在「首部劇情電影計劃」專業組得獎。片中雖有關寄養家庭，小孩又各有複雜背景，譬如森仔的媽媽吸毒，之後的菁菁因母親改嫁淪為人球，小花是有兔唇的孤兒，家希家朗的父親身在獄中……小孩身上反映的社會問題不是此片重點，導演在中段開始告訴觀衆，天美怎樣透過照顧一個又一個小孩，療癒喪子傷痛，雖然到最後一刻，疤痕猶在，但這些來來去去的孩子，讓天美姨姨改變，包括跟丈夫何彬的夫妻關係。兩人痛失獨子，天美害怕遺傳病重臨，一直不願冒險再懷孕，跟相對樂天的何彬想法迥異，後者偏偏遷就天美，也沒好好面對失去的痛苦。透過天美揭發何彬出軌，正式攤牌，是全片最激烈衝突的一場戲，也成為兩個角色最坦誠面對彼此的一次。

導演賈勝楓在訪問中說，如果要找香港的女演員扮演天美，非鄭秀文莫屬，因為她看來很硬淨 。天美確實很強勢，不止在何彬面前，她會因為森仔尿牀而黑面責怪、會反擊老師、會罵莫姑娘「怎能當小孩是貨？」但她的剛強只是表皮，底下是苦澀與溫柔。為了知道菁菁愛吃的餃子味道，帶她去探望住院的婆婆，卻碰見菁菁生母拖一個還即將又臨盆，天美是怎樣的複雜心情？她疼惜乖巧的小花，希望收養她，成為真正的家人，當得知領養不能選擇，要送別小花的一刻，依舊會發脾氣。到後來面對即將升讀大學的男孩，後者說希望以後都能跟天美同住，她反指男孩將來會有自己的生活，但歡迎他回來喝一碗湯。家的意義，母子或母女的血緣，透過每一次來寄養的小孩，都逐小逐小帶來改變。

扮演何彬的陸駿光戲分不少，也演得恰如其分，只是今年香港電影金像獎的男配角入圍名單競爭太激烈；花姐（黃慧君）與谷祖琳客串一兩場戲，也有亮眼表現，尤其後者。此片本來可以有很多煽情機會，導演賈勝楓選擇完全避免，以低調手法處理，甚至天美暈倒的一刻，也是以超遠鏡交代。唯獨流水落花的空鏡似乎太多，也未能營造時光流逝的氣氛。

第七度角逐金像影后

唱歌出身的鄭秀文一直是本色演技，像較早期《孤男寡女》之類喜劇最明顯；後來《長恨歌》又「演」得太出力。今次在《流水落花》演師奶，不止素顏，還卸下偶像包袱，真的進入天美姨姨角色裏，歸功於劇本、導演之外，鄭秀文的人生歷練，相信也為演出助攻。她先後於2001、2002、2006、2013、2014、2020年，在6屆以9個角色角逐香港電影金像獎影后；其中2002年《瘦身男女》、《同居蜜友》及《鍾無艷》共3片入圍，2020年亦以《花椒之味》及《聖荷西謀殺案》爭獎。今年她的對手包括《正義迴廊》蘇玉華、《阿媽有咗第二個》毛舜筠、《窄路微塵》袁澧林及《燈火闌珊》張艾嘉，當中只有袁澧林資歷比她淺。蘇玉華在《正》片，無論戲分或角色遠不及鄭秀文，張艾嘉跟毛舜筠早已是金像影后。如果10年前楊千嬅憑《春嬌與志明》封后，擊敗《高海拔之戀II》鄭秀文，已很多人替後者不值，今年還會重演嗎？

上映日期：3月2日