楊紫瓊盼帶小金人回家 關繼威憶拍完《奇異女俠》無保險慘况

關繼威接受電視清談節目《The Late Late Show》訪問，提及《奇異女俠玩救宇宙》於2020年1月開鏡，原定翌年上映，怎料延期到去年3月才開畫，因此令他失去健康保險，撞正疫情，沒有醫療保障，尤其徬徨。關繼威稱就像所有人，疫情期間他盡量留在家中以策安全，但《奇異女俠玩救宇宙》遲遲未上映，沒有其他工作機會代表會失去健康保險，他被迫致電經理人，「我問他能否給我工作，什麽也好，我只要一份工來保障合資格購買下年度的醫療保險。我真的一份工也沒有，最終失去了保險」。關繼威表示當時知道演藝生命都押注在《奇》片了，他於是又致電監製，「能否告訴我，到底我在片中表現得好嗎？你知道沒有人僱用我嗎？」當時監製安慰他要有耐心，「電影去年3月上映後，我的命運完全改變了」。他曾在訪問中表示，雖然《魔域奇兵》讓他成名，可是長大後亞裔演員苦無工作機會，直至幾年前看完《我的超豪男友》，才重燃他的演戲雄心，於是找了一名經理人，沒想過兩星期後就接到《奇》片的角色。

楊紫瓊接受《金融時報》訪問時提到在馬來西亞怡保出生，自幼接觸不同語言，跟父親以英語交談，跟媽媽及祖母會說廣東話，跟學校同學則會說馬來語。15歲到倫敦學習芭蕾舞，視當地為第2個家，又談及在港的拍戲經驗，以及初到荷李活發展，很多監製會把馬來西亞與日韓混淆，又驚訝她能說流利英語。

到唐人街觀察角色

楊紫瓊自言不是方法演技派，她是透過觀察演Evelyn這角色，而且會到不同地區的唐人街觀察華裔移民婦女。訪問中引述楊紫瓊伴侶Jean Todt稱，《奇異女俠玩救宇宙》在「英國奧斯卡」英國電影學院獎BAFTA只拿下最佳剪接，他們有點失望，所以沒去頒獎禮後的官方晚宴，兩人回到酒店，「她（楊紫瓊）叫了馬來西亞快餐在房間裏吃」。

楊紫瓊稱金像獎再不是關乎她個人，「我喜歡有些亞洲人會跟我說『你要這樣那樣為了我們』我會說好，但不要給我壓力，但他們覺得『我們終於被看見了！』」她稱若得金像獎，代表了亞裔演員有更多演出機會；並提到憑《原野游龍》成為奧斯卡史上首名黑人影帝的薛尼波達（Sidney Poitier），他得獎也是代表了世世代代無名的先行者。楊紫瓊承認能在奧斯卡封后，會是夢寐以求，「我會跪下來祈禱」。