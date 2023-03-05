被指拜金嘆不公 JW：從來無問過任何人攞錢

JW表示拍拖經驗不算多，5隻手指數得完。男友最先吸引她的是性格，又識好多事，可以教到她好多，大家喜歡的東西很相近，都鍾意hip hop音樂及吃東西，還有很多共同朋友及興趣，所以能夠一起行下去。當初因男友背景，她公開戀情後一直被指「拜金」，她呻不公平及覺得好煩，從來認為跟有錢人拍拖不等於釣金龜：「有乜嘢釣啫？拍拖不會想太多。」她大學畢業後一直勤力工作，從來無問過任何人或屋企人攞錢，是靠自己，「外間一有標籤，就忘記了我的努力，譬如我跟誰一起，過去幾年就不用做，現在就需要出來工作，這完全是錯」。她稱一直有工作，疫情下仍在拍劇，評論真的很不公平。她現在不上網看留言，「因為他們根本不了解我，其實不需要跟所有人解釋，相信繼續勤力工作，終會有人看見」。

認定男友是Mr Right

男友經歷人生低潮，JW此時推出新歌《陪你》，是否代表心聲？她說：「怎樣都要有love support！陪伴他已是最好，不需要講太多，我希望保護到他，不想因我是公眾人物，令他或他的家人經常見報，所以盡量少講、盡量保護他。」她指男友好鍾意《陪你》這首歌，覺得sweet。JW認定男友是Mr Right，「跟一個人在一起，就是朝這方向行落去」。

娛樂組