指商台不是處罰梁文禮 陳志雲：反思1個月可返工

「梁文禮工作無問題 好專業」

商台首席智囊陳志雲昨日出席《毒舌大狀》的「善導教育場」，被問到梁文禮停職一事，他認為梁文禮行為不恰當，身為DJ會很尷尬，所以需要冷靜期，「有人話點解商台要罰他？這個不是罰他，而是梁文禮和行政人員傾過，一齊同意這樣處理，其實他不一定要3個月後才返工，1個月後反思完，覺得可以返工也可以，不過主持節目就最好隔一隔，主要是人際關係問題，會好尷尬，但我不覺得他是不合格DJ，平時工作無問題，都好專業」。他表示商台已禮貌上代表梁文禮向涉事藝人及公司致歉。

「艾粒錯在沒跟余迪偉溝通」

有網民質疑梁文禮要停職，早前被余迪偉控訴職場欺凌及性取向歧視的艾粒只是道歉了事，有欠公平。陳志雲認為兩件事性質不同，「梁文禮停職是共同商討，大家同意的做法，不存在罰一個、不罰一個。我好支持余迪偉，不管合不合理，他的個人感受最重要，艾粒錯在沒跟余迪偉溝通，可能識好耐，一向咁講，不覺得對方介意，原來有底線不能觸碰，當中發生了誤會，現在無嘢喇」。陳志雲指艾粒不是電台高層，亦不存在職場欺凌，商台包容不同性取向的人，「我諗無一個機構會比商台更包容，呢樣嘢我哋好出名嘅」。最近商台多是非，他認為是個別事件，但認同需提醒DJ重溫專業操守。

記者：林祖傑