有信心《毒舌大狀》票房再晉一級 導演吳煒倫考慮原班人馬拍續集

《毒舌大狀》今年1月21日上映，截至3月2日上映41天收$106,729,277，超越《鐵甲奇俠3》的紀錄，躋身香港史上中西電影最高票房第10位。該片導演兼編劇吳煒倫昨日聯同演員栢天男、麥子雲出席「善導教育場」，與觀眾在前北九龍裁判法院內一齊欣賞電影，以及參與映後分享會。

為香港電影市場注入強心針

吳煒倫表示升格為「過億」導演是出乎意料，當初黃子華估計票房有5000萬，他就大膽估5800萬，「當時大家的想法都是去到這個位，個腦連個億字都未揩到，點會想到咁遠」。他認為登上香港史上中西電影最高票房第10位，為整個香港電影市場注入強心針。他說：「因為《毒舌大狀》不是典型娛樂片，又無動作、特技，甚至不是一套笑片，點估到票房會飈到咁高，有咁好成績，確實會令香港電影創作人發揮空間更大，劇情片都有可能賣座。（是否有信心再晉一級，取代《壯志凌雲：獨行俠》登上第9位？）現在條數不是差好遠，再上多一級都有信心。」

內地票房大收喜出望外

吳煒倫指內地票房大收喜出望外，最開心有很多觀眾寧願看粵語版，想原汁原味。問是否乘勝追擊開拍《毒舌大狀2》？他說：「還考慮緊，我對台前幕後都好有信心，就算不是拍續集，可以是另一劇本，今次合作得好開心。我當然希望原班人馬再做，咁多個好戲的演員，如果再合作一次，但又框番佢哋在同一個角色，會覺得有點可惜。」

麥子雲自認「破億」串星

麥子雲笑稱現在是「破億」串星，好榮幸拍到這部電影，「大家仍記得麥子雲，我已經20年沒出鏡」。栢天男表示閱讀《毒舌大狀》劇本時，已覺得這是個很驚人的故事，參演這部戲學到好多。兩人均期望原班人馬再合作。

記者：林祖傑