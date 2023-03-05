方力申認愛邪教性侵受害者Maple 讚勇敢堅強 爭取相伴赴韓出庭

方力申（小方）新歡Maple樣子甜美有氣質，有網民發現Netflix近日播出紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，當中曾信奉攝理教的28歲受害人指控遭教主鄭明析猥褻及性侵的慘痛經歷，片中公開一段34秒錄音，聽到有男子相當露骨的說話。網民覺得受害女子跟Maple姓名與樣貌極為相似，懷疑是同一人。

已見雙方家長

小方昨日出席活動，接受大家恭喜後，大方承認與Maple拍拖。他避談相識經過，稱並非由Bob介紹。他指戀情剛萌芽，原本打算發展地下情，但最終紙包不住火。他讚Maple生活貼地，喜歡去茶餐廳多過酒店，戀情發展迅速，已見雙方家長，「由相識到拍拖都好快，向她表白獲確認後一星期內，已帶她見我父母。初時她有些驚，但我好認真，認定她是好女仔，就帶她見家人」。小方指女友父母擔心他是藝人，感覺有太多新聞，提醒女兒小心被騙。他透露跟女友爸爸初見面時，對方好認真，事先看過他所有報道，還問他對約會的定義。小方慶幸已過了女友爸爸一關，現處於信任和舒服的關係。

看紀錄片感心寒

提到Maple被指曾信奉韓國邪教及在紀錄片指控遭教主性侵，小方直認女友是受害者，第一日認識時，Maple已告知其經歷，令他覺得這個女仔好特別，坦白和坦誠。他說：「由做朋友認識開始，發覺她一直言行一致，對她百分之百信任。」Maple的過去被公開，他承認會帶來壓力，女友向他詳細講述事件，他亦看了該紀錄片訪問，看的時候感覺好心寒。他維護女友說：「可能覺得她天真和幼稚，但比起好多人，她更加堅強、勇敢。她是第一個行出來發聲的人，而且公開樣貌，但不代表她可以完全面對這種壓力。如果我不是藝人，可能沒有人會留意這事，所以她曾同我講過『不如我哋當發咗一場夢就算』，但大家都鍾意對方，我做不到。」

不是污點是經歷

小方稱與女友互相信任，知Maple初心是不想有人成為下一個受害者，也有鼓勵她。他承認公開戀情，可能令雙方關係帶來壓力，留意他們相處和將來，不過感情沒法預計，只知現時關係好緊密，最緊要雙方家人真心支持。會否閃婚？小方說：「唔好畀咁大壓力我，剛剛開始。」會否擔心有更多黑歷史被揭？他撐女友道：「我不認為是黑歷史，她沒有做錯事，也不是一個污點，是她的經歷，會令將來更加好。」

Maple有創傷後遺症

小方坦言Maple仍未完全走出陰霾，有創傷後遺症，要定時看醫生，「平時她沒問題，大家不用擔心，亦不需要食藥抑壓情緒。此事件有影響內心深處，因為成件事還未完，遲些要到韓國出庭，到時要再一次記起當時經歷，是好痛苦。（會否陪她去韓國？）當然希望可以，我會爭取，但未知幾時」。他表示一切是緣分，互相信任對方。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com