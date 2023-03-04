【開箱】《原本以為只是手機掉了》 被連環殺人犯監控下的恐怖人生

日版電影貼近原著

《原本以為只是手機掉了》由新晉導演金泰俊操刀，改編自2017年日本同名小說，翌年拍成電影，由《離婚活動》北川景子、《大叔的愛》田中圭及《真好呀！光源氏》千葉雄大合演，票房錄得19.6億日圓（約1.13億港元），反應理想。

相比之下，日版較為貼近原著，講述北川景子某日如常接到男友田中圭來電，手機另一端卻傳來陌生男子聲音，對方表示拾到田中圭電話。當男友尋回手機後，北川景子生活開始變得混亂，例如收到不明來歷的信用卡消費信息、陌生人的來電，北川景子的私隱更被公開，一切都與男友失而復得的手機有關。

韓版多改動更驚慄

反觀韓版在故事內容和人物設定均作出不少改動，首先刪掉男友一角，手機主人換成女主角，電影講述中小型飲食企業職員李娜美（千玗嬉飾），日本生活大小事務都是依靠手機處理，全日24小時幾乎機不離身。某日她喝醉後在巴士遺失手機，翌日一覺醒來，娜美聯絡拾到手機的人，原本約好交收，其後對方表示不小心跌壞手機屏幕，娜美跟着對方留下地址，來到手機維修店，職員吳俊榮（任時完飾）把修妥手機交還娜美，她以為鬆一口氣？噩夢現在才開始。

娜美手機被人安裝間諜程式，俊榮全天候監控她的一舉一動，包括透過手機前置鏡頭，偷窺娜美私生活，又利用各種裝置與程式，知悉其興趣、工作、經濟狀况及人際關係等。

任時完扮反派稱職

俊榮開始介入娜美的人生，破壞她的人際關係，害她失去工作，甚至與好友翻臉，娜美慘遭孤立。其後發現手機被入侵，身邊沒人可信，唯一願意伸出援手的竟是俊榮。事實卻是，俊榮是連環殺人案的兇手，先後殺死8名受害者，共通點是死者生前均曾遺失手機，而負責調查兇案的警員（金來沅飾），懷疑兇手正是其失蹤多年的兒子。

《原》片描述主角遺失手機，帶出連環殺人案。電影節奏緊湊，以「偷拍視角」增加畫面壓迫感，令觀眾更易投入其中，不時加入高空拍攝路人一邊走路一邊看手機的畫面，藉以表達現代人機不離手的實况，增強故事說服力。吳俊榮利用間諜程式，窺探李娜美生活，絕對不是天方夜譚，令人不寒而慄。手機既是必需品，同時淪為犯罪工具，不禁讓人反思，手機對人類究竟是敵是友？

任時完繼《緊急逼降》後再演反派，今次化身機智、冷靜且殘酷的連環殺人犯，行事計劃周詳，僅花3日便已掌握機主所有信息，主導電影節奏，大大增加電影可觀性。